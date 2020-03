Michael Caine: “La trilogia di Batman è tra le cose più grandiose della mia vita”

Michael Caine ha voluto farci un regalo per il suo compleanno, 87 anni dal 14 marzo, ripercorrendo in un’intervista telefonica a The Hindu la sua carriera e arrivando a confessare che, nonostante abbia lavorato in una fra le rose dei più bei film del Novecento (Hanna e le sue sorelle, Gli insospettabili, Alfie, Little Voice), il ruolo al quale resta più legato è senza dubbio quello di Alfred, il maggiordomo di Bruce Wayne nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan:

Chris si è presentato alla mia porta in campagna con una sceneggiatura. Lo vedevo attraverso il vetro della porta, ma non riuscivo a riconoscerlo. Quando si è presentato, sapevo esattamente chi fosse in quanto ero un grande fan dei suoi tre piccoli film. Gli ho detto “Sono troppo vecchio per Batman. Vuoi che interpreti il maggiordomo? Come potrebbero essere i miei dialoghi? Volete altro da bere o più crema?”

La scelta di accettare alla fine di vestire i panni di Alfred ha di certo di gran lunga ripagato degnamente l’attore:

Alla fine ho accettato e ho girato il film. Ed è stata una delle cose più grandiose che io abbia mai fatto nella mia vita!

Grazie alla trilogia de Il Cavaliere Oscuro, il rapporto con Nolan si è così cementificato che Caine ha ammesso, sornione, di considerarsi oramai una sorta di portafortuna per i suoi film:

Tutti i film che ho realizzato con lui hanno incassato oltre un miliardo di dollari, quindi deve avermi in un film anche se non ha parte per me. In Dunkirk, ho fornito la voce fuori campo e il mio nome è stato messo nei titoli di testa.

Adesso l’attore britannico è impegnato proprio nelle riprese della prossima pellicola dell’acclamato regista, Tenet, anche se Caine ha confidato di non conoscerne affatto la trama, confermando di fatto la nota riservatezza di Nolan circa i suoi progetti:

[Nolan] è così riservato che non mi lascia avere la sceneggiatura. Tutto quello che ho fatto è stato un giorno di lavoro e mi ha dato le mie pagine. Ho fatto la mia parte e ho girato solo con John David [Washington]. Da allora non ho più sentito niente.