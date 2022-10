Negli ultimi tempi, le più note piattaforme streaming stanno aprendo i propri orizzonti verso il mondo degli anime, ma fino a qualche tempo fa è stata la piattaforma gratuita con pubblicità VVVVID ad essere la preferita degli appassionati. La piattaforma inoltre possiede da sempre un ricco catalogo di serie TV, alcune delle quali ormai introvabili altrove. Ma quali sono i 5 migliori anime su VVVVID da guardare gratuitamente?

I 5 migliori anime su VVVVID da guardare gratuitamente

Kids on the Slope

Kids on the Slope (Sakamichi no Apollon) è l’anime di Shin’ichiro Watanabe tratto da Jammin’ Apollon, manga josei di Yuki Kodama. L’opera grafica del 2007 si conclude in 9 volumi editi in Italia da Panini Comics. L’adattamento animato nasce 5 anni dopo e conta 12 episodi, mai doppiati in italiano.

È il 1966, il giovane Kaoru si trasferisce a Yokosuka, iscrivendosi al liceo locale. A causa dei continui spostamenti della famiglia, per lui la scuola è solo un luogo ostile a cui dover adattarsi. Egli si sente ancora una volta escluso, finché non incontra la dolce Ritsuko e il problematico Sentaro. Inizia così un nuovo capitolo della sua vita, di cui la musica jazz è il filo conduttore.

Kids on the Slope

Con uno stile incredibilmente fedele al manga, lo studio MAPPA, insieme a Tezuka Production, crea una miniserie soave, delicata, che rispecchia perfettamente l’atmosfera del dolce racconto. La musica accompagna ogni episodio, permettendo di scoprire meravigliosi brani jazz, mentre i protagonisti vivono la propria vita tra amori, gelosie, questioni familiari, situazioni spiacevoli. È un anime coinvolgente che in soli 12 capitoli riesce a raccontare una storia complessa e profonda, ricca di pure emozioni.

Conan il ragazzo del futuro

Risalente al 1978, la serie anime Conan il ragazzo del futuro accompagna ed intrattiene per decenni più di una generazione. È liberamente ispirata al romanzo The Incredible Tide (1970) di Alexander Key. Questo è il punto di partenza per l’animatore e regista Hayao Miyazaki. La sua prima serie anime è prodotta da Nippon Animation per la rete NHK.

La trama è molto semplice. In un mondo post-apocalittico, il giovane Conan intraprende un viaggio per ritrovare l’amata Lana, rapita e portata ad Indastria, una città tecnologicamente avanzata governata da un temibile dittatore.

Conan il ragazzo del futuro

Conan il ragazzo del futuro è un classico della tradizione animata giapponese, trasmesso anche dai canali televisivi italiani a partire dai primi anni ’80. Proprio per questo, infatti, se ne conserva la versione doppiata. La serie di Miyazaki, così come il romanzo di Key, è un racconto leggero, adatto ad un pubblico di tutte le età.

Riesce a prendere lo stereotipo del “principe” che vuole salvare la donzella in pericolo, e a trasformarlo in qualcosa di più articolato. È una storia nuova, avvincente, ambientata in mondo post-apocalittico che, in realtà, riflette i più verosimili regimi dittatoriali. Qui Conan diviene quasi un supereroe dalle capacità straordinarie, sovrannaturali. Senza particolare tensione o suspense, la narrazione riesce comunque a sorprendere il proprio pubblico.

Kemono Jihen

Sho Aimoto pubblica Kemono Jiihen per la rivista Jump Square nel 2016. Il manga arriva in Italia 4 anni dopo grazie a Edizioni BD (acquistate il primo volume di Kemono Jihen). Bisogna aspettare il 2021 per assaporarne, per la prima volta, un adattamento anime su VVVVID diretto da Masaya Fujimori per lo studio Ajia-do Animation Works.

Kabane, un ragazzino soprannominato Dorota-bou, vive lontano dalla grande città. L’incontro con Inugami, investigatore dell’occulto, sarà presto decisivo e cambierà il suo destino. Diventando assistente nella sua agenzia a Tokyo, incontra Shiki e Akira che presto saranno i suoi migliori amici. Tra un caso e l’altro da risolvere, Kabane si avvicinerà sempre più al mondo delle creature oscure e mostruose, prendendo consapevolezza di sé e della propria natura, scoprendo grandi segreti.

Kemono Jihen

Kemono Jihen è, innanzitutto, una storia di mistero e oscurità, che fa del soprannaturale il primo grande protagonista. Kabane e i suoi compagni si scontrano con molteplici creature e demoni appartenenti alla tradizione giapponese: ghoul, vampiri, creature ragno o creature insetto, kitsune, e non solo. Strutturato come uno slice of life, l’anime racconta tanti piccoli misteri da risolvere uno dopo l’altro, mentre il plot principale, che per ora è lasciato in sospeso, prosegue lentamente.

Alle tinte horror si affiancano momenti di comicità, rendendo l’opera meno impegnata, più leggera e piacevole. Kemono Jihen è disponibile anche su Netflix con doppiaggio in italiano, mentre l’anime su VVVVID conta 12 episodi in lingua originale con sottotitoli.

Cowboy Bebop

Con doppiaggio in italiano, Cowboy Bebop è tra gli anime su VVVVID più seguiti, contando ben più di un milione e mezzo di visualizzazioni. Come Kids on the Slope, anch’esso è diretto da Shin’ichiro Watanabe, ma prodotto dallo studio d’animazione Sunrise, trasmesso per la prima volta nel 1998. Dalla serie televisiva nascono due manga: il primo è Cowboy Bebop Shooting Star di Cain Kuga; il secondo conserva il nome originale pur essendone uno spin-off, ed è scritto da Hajime Yatate.

Nel 2071, Spike Spiegel, ex-affiliato del Red Dragon, e il suo socio Jet Black, ex-investigatore dell’ISSP, sono due cacciatori di taglie. Si spostano di pianeta in pianeta alla ricerca di criminali, a bordo della loro astronave: il Bebop. Tra missioni spesso fallimentari, insieme a nuovi compagni di viaggio come l’affascinante Faye Valentine, dovranno fare i conti con questioni del passato irrisolte, ricordi dolorosi e rapporti travagliati.

Cowboy Bebop

Opera dalla forte impronta filosofica e ricca di indagini psicologiche, Cowboy Bebop è un anime autoconclusivo che trova il proprio punto di forza nella costruzione dei personaggi. L’ambientazione spaziale si unisce ad atmosfere anni ’70 e ’80, in un armonioso equilibrio, donando anzi al prodotto quel tocco in più che lo rende tanto apprezzato dal pubblico. Ciascun episodio si incastra perfettamente all’interno della narrazione, creando così un’opera interessante, mai fine a sé stessa ma anzi ricca di spunti di riflessione.

One-Punch Man

One-Punch Man è, in origine, un sorprendente manga realizzato da One, pubblicato per la prima volta sul proprio blog nel 2009. L’opera incontra subito un grande successo, e il disegnatore Yusuke Murata, notando il suo talento, decide di unirsi all’autore per crearne un’edizione stampata, edita nel 2012. Tre anni dopo, 2015 lo studio Madhouse ne produce un adattamento animato, diretto da Shingo Natsume. La serie incontra presto una nuova direzione artistica: alla regia subentra Chikara Sakurai per lo studio J.C.Staff. Negli ultimi mesi, è giunta voce sull’arrivo della terza stagione di One-Punch Man.

One-Punch Man

Saitama è un eroe che riesce a vincere tutte le battaglie con un solo pugno. Questo apparente dono rischia presto di diventare una frustrazione per il protagonista. Egli, infatti, sicuro di vincere non riesce a provare più adrenalina. Attanagliato da dubbi esistenziali, Saitama non molla il proprio obiettivo: estirpare il male dal mondo e salvare i bisognosi, confermandosi l’eroe più forte tra tutti.

Come Cowboy Bebop, anche questo anime su VVVVID possiede più di un milione di visualizzazioni, ed è disponibile con doppiaggio in italiano. Fortemente parodico, One-Punch Man riesce a stupire con la propria semplicità. Divertente, scorrevole e avvincente, con i suoi combattimenti di cui, paradossalmente, si conosce spesso l’epilogo, eppure non si può fare a meno di restare a guardare. Il cambio di stile dalla prima alla seconda stagione non ne intacca affatto la godibilità.