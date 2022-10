Halloween è sempre più vicino, e quale occasione migliore per recuperare alcune perle cinematografiche restando perfettamente in tema con questo particolare periodo dell’anno? Non significa, ovviamente, che bisogna guardare esclusivamente film horror o storie atroci e spaventose. Certo, l’orrore e la paura restano sovrani ad Halloween, con tutti i suoi simbolismi più classici, le maschere, e quella cultura del “dolcetto o scherzetto” tipicamente americana che in terra nostrana ha attecchito a modo suo, ma esistono tantissime pellicole che ben si adattano al tipico spirito di questi giorni. Se siete alla ricerca di una serata memorabile siete nel posto giusto, di seguito trovate la lista di quelli che secondo noi sono i 5 film imperdibili ad Halloween. Attenzione però, come specificato anche sopra, la lista, pur nutrendosi anche del genere horror, sarà delineata da una serie di scelte che risultano cult specialmente in questo periodo dell’anno, fondamentali nel restituire alcune sensazioni che potrete provare soprattutto in questi giorni. Mettetevi comodi dunque, e godetevi il viaggio.

I 5 film imperdibili da recuperare ad Halloween

Shining

In una lista di 5 film imperdibili ad Halloween non può assolutamente mancare un horror d’autore, e in questo caso stiamo parlando di una vera e propria leggenda nel settore. Anche perché lo Shining di Stanley Kubrick ha fatto la storia del cinema e ancora oggi, a distanza di anni, viene studiato nelle università di tutto il mondo e analizzato dai critici, scoprendo sempre nuovi dettagli e nuove interpretazioni da legare al lavoro di questo iconico regista. Tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King, Shining racconta la storia di uno scrittore, tale Jack Torrance (Jack Nicholson) e del suo lavoro nell’Overlook Hotel come custode. Quando l’hotel chiude a seguito del suo periodo di lavoro, infatti, ha bisogno di una persona che resti nei successivi mesi al suo interno come sorvegliante. Così Jack, una volta accettato il lavoro deciderà di portarsi con sé anche la sua famiglia, sua moglie Wendy (Shelley Duvall) e il suo bambino Danny (Danny Lloyd). I mesi di totale solitudine nella struttura però, insieme ad alcune strane presenze all’interno di un hotel con un passato molto particolare e violento, spingeranno sempre di più Jack verso un baratro da cui è quasi impossibile tornare indietro, volgendo la situazione in una direzione del tutto inaspettata e difficile da digerire del tutto.

Shining

Shining, però, non è soltanto una storia appartenente al mondo dell’orrore, in questo caso, e anche per questo l’abbiamo inserito nella lista dei 5 film imperdibili ad Halloween, stiamo parlando di una vera e propria perla del mondo del cinema. La regia e la fotografia di Kubrick hanno costruito delle vere e proprie scene iconiche che hanno reso il film immortale. Il suo utilizzo della macchina da presa, il suo essere maniacale con gli attori e con la composizione di ogni singola inquadratura, la fotografia impeccabile e la colonna sonora di Wendy Carlos e Rachel Eikid hanno elevato la pellicola nell’Olimpo dei capolavori della storia del cinema. Se siete in vena di immergervi in un viaggio studiato al dettaglio in cui angoscia e meraviglia danzano alla luce di uno sguardo folle, allora questa pellicola fa per voi. Shining è attualmente disponibile sulla piattaforma di Tim Vision.

Acquistate il Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione per godervi Netflix tranquillamente sul vostro televisore.

Il Mistero di Sleepy Hollow

Non si può parlare di Halloween senza nominare, almeno una volta, Tim Burton, e questo la dice lunga sulla sua presenza in questa nostra lista dei 5 film imperdibili ad Halloween. Il Mistero di Sleepy Hollow si configura, come storia, agli antipodi di Shining, se dovessimo fare un paragone forzato, nel senso che non si tratta di una storia dell’orrore, o di una pellicola che mira a spaventare e angosciare gli spettatori, piuttosto di una favola oscura che conserva, a discapito del tempo che passa, il perfetto mood per questo periodo dell’anno. Liberamente ispirato a La Leggenda di Sleepy Hollow, un racconto di Washington Irving, il film racconta le indagini che Ichabod Crane (Johnny Depp) fece nella cittadina di Sleepy Hollow con l’obiettivo di far luce su una serie di efferati omicidi realizzati dal famigerato Cavaliere senza testa.

Il Mistero di Sleepy Hollow

Una sorta di giallo sovrannaturale quindi, in cui si mescolano elementi e simbolismi provenienti dalla dimensione più classica del genere horror, con il riconoscibilissimo stile del regista. Se siete alla ricerca di una pellicola che gioca le sue carte in un fitto e oscuro mistero, Il Mistero di Sleepy Hollow è quello che ci vuole, anche perché uno dei maggiori pregi di questa pellicola risiede proprio nella sua estetica riconoscibilissima e perfettamente coerente con il periodo di Halloween. La cura di Burton diventa immediatamente marchio ma anche contesto, in questo villaggio fermo al 1799 in cui le leggende più spaventose sembrano prender vita all’ombra di una foresta che sussurra continuamente qualcosa… Il Mistero di Sleepy Hollow è attualmente presente nel catalogo di Prime Video.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link

Donnie Darko

La notte di Halloween è perfetta per le vicende di Donnie Darko, uno di quei film che ti scombussola l’anima e su cui si è discusso e riflettuto per anni, cercando di leggere il suo significato segreto così da spiegarne il senso. Potevamo non metterlo nella nostra lista dei 5 film imperdibili ad Halloween? Siamo nel 1988 e alla famiglia Darko succede qualcosa di quasi impossibile e del tutto inaspettato: durante la notte del 2 ottobre il motore di un aereo di linea cade sulla loro casa schiantandosi direttamente sulla camera da letto del primogenito. Il film parte proprio da questo personaggio, lo presenta al pubblico nel modo più particolare possibile e in seguito si lancia letteralmente nella sua routine, nella sua vita. Donnie (Jake Gyllenhaal) è un ragazzo particolare, alcuni lo definirebbero “strano”, altri evitano proprio di avere a che fare con lui. Se ne sta sempre per i fatti suoi e alterna la routine casalinga e scolastica con alcune visite dalla sua psicologa con cui si confida.

Donnie Darko

La notte dello schianto, però, avviene qualcosa di particolare, in seguito alla visita di un misterioso essere dalle fattezze di un coniglio antropomorfo, di una maschera, Donnie si alza dal suo letto e in un episodio di sonnambulismo scampa la morte, trovandosi, però, sul braccio alcuni numeri: 28:06:42:12 (28 giorni, 6 ore, 42 minuti e 12 secondi). Quei numeri rappresentano il tempo restante prima della fine del mondo, la quale avverrà proprio nella notte di Halloween. Il film, quindi, si sviluppa da qui, mettendo in scena un viaggio che alterna critiche alla società americana, anche pesanti, a momenti onirici, filosofici e letterari, legandosi alla visione di un protagonista che non ha molto chiara la realtà che lo circonda. La regia di Kelly, che qui lavora anche come sceneggiatore, non si allinea a nessuno standard narrativo facilmente riconoscibile, trasformando Donnie Darko in un’esperienza in cui tutti hanno cercato di leggere qualcosa, perdendosi continuamente in un’esperienza che risulta ancora difficile da decifrare, pur restando estremamente affascinante. Potete recuperarvi Donnie Darko su Prime Video.

Dracula di Bram Stoker

Qui si va sul classico. Tutti conoscono Dracula e la sua storia, si tratta pur sempre di un personaggio trasposto in migliaia di modi differenti nel corso della storia, pur mantenendo alcune delle sue caratteristiche più iconiche. Non potevamo esimerci dall’inserire la sua trasposizione cinematografica del 1992 in una lista dei 5 film imperdibili ad Halloween. Se siete alla ricerca di un’esperienza classica e al tempo stesso romantica, il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola è quello che fa per voi. In questa pellicola ritroviamo il mito letterario di un personaggio iconico e immortale, anche se reinterpretato dalla mano di un regista che ha ben chiare le sue origini, cercando però di traslare il tutto in un’esperienza autoriale.

Interpretato da un magistrale Gary Oldman, nella film ritroviamo la storia da cui si originano tutte le leggende sul Conte Dracula, anche se Coppola decise di ammantarle con un particolarissimo romanticismo che ritorna anche nell’estetica generale. Un mostro consumato da un amore impossibile, la sofferenza personale e incolmabile, la fame, il caso, e l’orrore, sono soltanto alcuni degli elementi preminenti di questa storia, disegnata sia da scene forti che da momenti memorabili nella storia del cinema. In tutto ciò troviamo l’innamoramento e l’ossessione verso il personaggio di Mina (Winona Ryder) e la caccia sfrenata a un mostro che deve essere fermato a tutti i costi dal professor Van Helsing (Anthony Hopkins).

Dracula di Bram Stoker

Il valore del Dracula di Bram Stoker però, come accennato anche sopra, si rintraccia nella sontuosità della sua estetica, nella composizione di certe inquadrature, nella fotografia e nella scelta dei costumi, alternando una particolare attrattiva per le sue immagini e per il modo in cui sono state girate, all’orrore di un personaggio che ci spaventa e continua ad affascinare al tempo stesso. Dracula di Bram Stoker è attualmente disponibile su Netflix.

The Witch

Qui si entra nella dimensione del terrore puro, con un regista che ha saputo giocare con gli elementi più classici del genere, traendone un’opera originale che non tutti sono stati in grado di digerire fino in fondo dopo la visione in sala. The Witch di Robert Eggers merita tutto il diritto di figurare in una lista dei 5 film imperdibili ad Halloween, sia per la storia alla sua base che le modalità formali con cui il tutto è stato modellato. Ci troviamo nel New England, nel 1630, e William (Ralph Ineson) viene allontanato dalla comunità puritana di appartenenza, insieme alla sua famiglia, per via del suo estremismo nella lettura della parola di Dio. Questo condurrà il nucleo familiare lontano dalla zona abitata, spostando la propria esistenza negli anfratti di un bosco in cui qualcosa di orribile li attende dietro alle fronde degli alberi. La scomparsa del neonato Samuel aprirà uno squarcio impossibile da chiudere all’interno di una famiglia che scena dopo scena, giungerà a una dissoluzione del tutto inaspettata.

The Witch

Andando oltre l’accoglienza unanimemente positiva, The Witch ha rappresentato un punto di svolta nella carriera del suo regista il quale, anche a suo dire, era alla ricerca di una pellicola che facesse presa sul grande pubblico. La cura formale generale, le riprese in luce naturale, la recitazione con un inglese appartenente al passato e la scrittura angosciante hanno reso il film un cult fin da subito. Attualmente potete trovarlo su Prime Video.