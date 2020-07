I migliori fumetti da leggere in estate

I fumetti sono un piccolo svago intramontabile e immancabile che per alcuni segna l’arrivo delle ferie. I primi, però, permettono anche di immergersi in un fiume di parole e di immagini che possono catapultare il lettore in esperienze esotiche o diverse dalla quotidianità anche nel bel mezzo delle vacanze estive.

Quest’estate, poi, è caratterizzata da un’incertezza incredibile per quanto riguarda le restrizioni per la pandemia di Coronavirus e pertanto molte persone preferiscono mantenere una certa sicurezza casalinga o godersi piccole uscite fuori porta. Per questo motivo è ancora più consigliato approfittare del relax per delle belle storie a fumetti ed ecco quali sono, secondo noi, le migliori da leggere in questa stagione.

Portugal

Iniziamo questo viaggio con una storia ambientata in una delle mete turistiche più gettonate dell’estate e quest’anno, purtroppo, non facilmente raggiungibili: il Portogallo. Un viaggio, fisico e interiore, dal sapore vagamente autobiografico, ma con il respiro di un grande romanzo. Verrebbe da dire “di formazione” se non fosse che questa, è palese, è l’opera più matura mai concepita e realizzata da Cyril Pedrosa, un autore adorato tanto in Francia quanto in Italia.

Qui però si parla del Portogallo da cui proviene la sua famiglia, sfondo vivo ed emozionante di una storia personale, familiare e sentimentale complessa come la vita vera ed altrettanto dolceamara, che BAO Publishing offre in uno splendido cartonato di grande qualità e formato, identico all’edizione originale. Vincitore del premio FNAC 2012 al festival di Angoulême.

Carnet di Viaggio

Continuando sul filone viaggio, Carnet di Viaggio non porta il lettore in una meta precisa, ma in giro per il mondo solo per la voglia di muoversi e scoprire nuove culture e tradizioni. Un viaggio di tre mesi, attraverso Francia e Spagna, fino ad arrivare in Marocco, per vedere con i propri occhi i luoghi dove ambientare il prossimo romanzo grafico.

Craig Thompson racconta con estrema naturalezza questo viaggio della Visione, con la stessa grazia e semplicità che caratterizza “Blankets”. E mostra, ancora una volta, un grande talento di disegnatore, fresco misurato e sempre disinvolto. Un volume che arricchisce la tradizione dei taccuini di viaggio. Un libro a metà strada tra resoconto oggettivo e diario personale, grande esempio dell’intrinseca possibilità del medium “Fumetto” di raccontare qualunque cosa.

Il Tesoro del Cigno Nero

L’estate è una stagione famosa per essere anche ricca di misteri e scoperte, oltre che di viaggio molto particolari e all’avventura. Cosa c’è di meglio di andare alla ricerca di uno dei tesori sottomarini più famosi di tutti i tempi? Un “cigno nero” è un evento unico e straordinario, come il ritrovamento del più grande tesoro marino di tutti i tempi. Da qui prende le mosse il racconto del caso reale vissuto dal diplomatico Guillermo Corral e sapientemente trasformato in graphic novel da Paco Roca.

Una vicenda ricca di suspense e condita da giochi politici, diplomazia e spionaggio, che si dipana dai ponti di comando agli uffici ministeriali, dai porti alle aule di tribunale, rimbalzando da una sponda all’altra dell’Atlantico e grondando colpi di scena e capovolgimenti di fronte, come solo i thriller più acclamati sono capaci di fare. Il nuovo libro dell’indiscusso maestro del fumetto.

Il tramonto del Sea Breeze

C’è un locale, tra il mare e la boscaglia, in cui le distanze sociali sono azzerate, l’alcol scorre a fiumi e il domani non esiste. È il Sea Breeze, il porto nascosto dove attraccano Colby, Liam e Todd in cerca di avventura, in fuga dalla noia giovane in cui sono invischiati. Intorno a loro una ballata perfettamente stonata di anime anomale, sexy e psicotiche.

La pazza gioia di chi spinge al massimo l’ebrezza, finché il destino non getta la maschera e si rivela per quello che è, nient’altro che inerme e nudo caso. Sfrenato come “Animal House” ma tagliente e umano come un film di Todd Solondz, indolente come le pigre spiagge adriatiche, il primo libro di Vitt Moretta la storia di una festa che non finirà mai e poi, all’improvviso, tramonta.

Un’estate italiana

Siete rimasti colpiti dal rinvio del Campionato europeo di calcio? Bene, rimarrete colpiti anche da questo graphic novel noir tutto italiano. Il nuovo romanzo di Enrico Brizzi (“Jack Frusciante è uscito dal gruppo”, “Tre ragazzi immaginari”) è un graphic novel che ci riporta alle notti magiche di Maradona, Schillaci e Matthäus.

Due amici di vecchia data, un segreto sepolto, un viaggio in auto che presto diventa una fuga disperata. Disegnata da Denis Medri, Un’estate italiana è un noir amaro e crudo ambientato durante i primi giorni dei Mondiali di calcio 1990.

Uma del mondo di sotto

L’estate è anche la stagione dei desideri e dei sogni, soprattutto la notte del 10 agosto conosciuta come la notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti. Non sempre, però, i desideri possono essere esauditi e altre volte è proprio meglio che non lo siano. Questa è la storia di una bambina vichinga che cade in un pozzo dei desideri e disimpara a desiderare. Un ragazzo di oggi che scopre l’amore e che non sempre puoi avere ciò che desideri.

Una favola per ragazze e ragazzi di ogni età in un libro che fonde realismo e magia, per raccontare di quanto sia importante non perdere mai la bussola nei propri affetti, nei propri bisogni più profondi; per restare umani, per diventare grandi. Marta Baroni racconta una favola che a volte fa male, ma che aiuta a guarire i mali del cuore.

Up all night

L’estate è anche la stagione degli amori. Amori che durano il tempo di una stagione o per tutta la vita. La graphic novel d’esordio di Giulia Argnani ci racconta proprio la storia d’amore della fotografa Chiara e della musicista Greta, ragazze che passeranno insieme un anno indimenticabile. Un viaggio che tra momenti di grande felicità e delusioni porterà le due a capirsi meglio.

Our summer holiday

Natsuru Nanao si è appena trasferito in una nuova scuola. Gioca a calcio, e naturalmente è meno maturo delle ragazze della sua età. Poi una sera si imbatte in Rio Suzumura, una compagna di classe altissima e dallo sguardo magnetico. Natsuru lega con lei, ma un giorno scopre il suo terribile segreto…

Fra acquazzoni improvvisi, feste tradizionali e un gatto bianco di nome Tofu, durante l’ultima estate delle elementari inizia l’avventura di due undicenni, non più bambini e non ancora adulti.

Il Castello delle Stelle

A proposito di stelle e notte di San Lorenzo, ecco a voi un altro viaggio nel mondo della fantasia nell’universo infinito tra le stelle del firmamento. E se la conquista dello spazio fosse avvenuta un secolo prima? XIX secolo, l’età del progresso. Dall’Antartide al cuore di tenebra dell’Africa, per terra e per mare gli esploratori espandono senza sosta i confini del mondo conosciuto.

Avidi di nuove scoperte, volgono lo sguardo verso l’alto, verso le stelle, verso mondi ignoti e cieli pieni di meravigliose promesse. È il 1868, l’esploratrice Claire Dulac è dispersa, sparita nel corso di un viaggio in mongolfiera. Così il figlio, il giovane Séraphin, parte alla sua ricerca oltre il blu del cielo, dove l’aria si fa sottile.

Estate

Siamo a Bari e in questa bellissima cittadina capoluogo della Regione Puglia, d’estate, tutto può accadere. Feste notturne, storie d’amore, risse tra punk, spiagge abusive e tante cose anormali ritenute normali dai protagonisti della storia. Una commedia scatenata a metà tra la satira e l’allegoria.