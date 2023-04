Da qualche anno prende sempre più piede una particolare categoria di romanzi, spesso nati dalle cosiddette fan fiction sul web. Non è esattamente un genere letterario, bensì un indicatore di target: stiamo parlando dei romanzi New Adult. Di cosa si tratta? Se si conosce almeno un po’ il film After (2019) su Netflix, le idee possono iniziare a schiarirsi.

After (2019)

Da non confondere con Young Adult, con questa locuzione si indicano tutti quei romanzi – autoconclusivi o spalmati su più volumi – indirizzati ad un pubblico appena adulto, generalmente dai 18 ai 30 anni: l’età del lavoro, dell’università e degli amori più maturi, non più adolescenziali, senza mai trascurare la sfera sessuale in maniera più esplicita. Questi lunghi racconti fanno fronte ai mutamenti dell’età più matura, quelli – appunto – dei cosiddetti “nuovi adulti”. Scopriamo quali sono i 5 migliori titoli di romanzi New Adult, ideali per avvicinarsi a questo particolare filone letterario.

I 5 migliori romanzi New Adult da leggere tutti d’un fiato

It ends with us. Siamo noi a dire basta

Lily Bloom è una ragazza di Boston. Dopo il funerale del padre, l’arrivo di Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo, tutto cambia. Mentre ella insegue il suo sogno di avere un piccolo negozio di fuori, l’inatteso rapporto con lui non sempre va nel verso giusto, soprattutto dopo l’arrivo di Atlas, il grande amore d’infanzia della protagonista. Riuscirà Lily a dire basta alla sua relazione, nonostante non si senta più al sicuro con Ryle?

Luna di miele per principianti

Ariel Murphy è bravissima nel mantenere le promesse, compresa quella più folle: dire di sì a qualunque cosa per un anno intero. È così che, diretta alle Bahamas, scopre che il suo compagno di avventura è lo scrittore Bradley Kerr. Dietro il suo sorriso sfrontato si cela una missione da compiere, mentre Ariel, piena di segreti, non vuole collaborare con lui. La loro vicinanza reciproca sembra l’inizio di un cataclisma, e mentre nessuno dei due vuole arrendersi all’altro sembra che l’unica soluzione sia lasciarsi travolgere dalla tempesta.

Irraggiungibile (Vol. 1)

Rush Finlay è un ragazzo di ventiquattro anni, è sexy e arrogante, e nessuno riesce a dirgli di no. Blaire Wynn ha solo diciannove anni, è splendida, incantevole, ma è anche la figlia del patrigno di Rush. Alla morte di sua madre, ala ragazza lascia la fattoria in Alabama per trasferirsi in Florida dal padre, ma ad accoglierla c’è soltanto il fratellastro Rush, con cui dovrà passare l’estate. Lei non è pronta alla vita lussuosa della città e a tutte le sue tentazioni, compreso l’affascinante ragazzo. Perché sembra sempre tutto così complicato?

La collisione dei cuori

È la storia di Damiano Principe e Morgana Molinari. Lui è un venticinquenne solitario, rintanato nella sua libreria “Archiviando Sogni”. Non sa più sorridere e nasconde sempre parte del suo volto agli occhi della gente. Aggiusta giocattoli perché glielo ha insegnato suo nonno, nella speranza di poter aggiustare anche sé stesso. Lei, una ventiduenne piena di guai, ha una sola certezza nella vita: la scultura. Sogna di vivere di arte, ma nel cercare di laurearsi in Beni Culturali scopre di non riuscire a trovare dei manuali. E se fossero proprio in “Archiviando Sogni”, il luogo dove nessuno vuole entrare per via del misterioso Damiano?

Scritto su di te

Il privilegiato Ramon, andando a soccorrere sua sorella ad una festa, la trova insieme a Jennifer Arslow, giornalista di cronaca scandalistica e donna con cui egli ha sempre avuto un rapporto incendiario. Lei vuole denunciare i crimini di chi si crede al di sopra della legge, uomini proprio come Ramon, che intanto fa di tutto per ostacolarla. Ma se ognuno di loro, avvolti dall’astio, avesse in realtà un lato diverso? Mettere da parte i pregiudizi non sarà facile, e per scoprirlo devono mettere a rischio certezze, sentimenti, e forse anche le loro vite.



