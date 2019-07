Miles Morales prodotto da Unruly Industries

Miles è la statica proposta da Unruly Industries per la sua recentissima linea Desinger Toys. La statua, completamente in plastica è frutto del lavoro dell'artista Tracy Tubera

Miles è la figure statica proposta da Unruly Industries per la sua recente linea Desinger Toys. La statua, completamente in plastica, è frutto del lavoro dell’artista Tracy Tubera, street artist di fama mondiale. Tracy ha poco ha intrapreso una collaborazione con Sideshow, colosso del mondo del collezionismo sia come azienda distributrice che come produttrice. Lo stile accattivante della scultura, frutto di un mix tra graffiti e anime di Tracy Tubera si rivede anche nelle sue opere di cui questa è la terza uscita dedicata ai S.H.S. (ovvero Super Heroes in Sneakers) e chi meglio di Miles Morales poteva esserne un degno protagonista?

Miles Morales, noto al pubblico come il primo Spider-Man di afro-americano è nato dalle matite dell’italianissima Sara Pichelli sulle pagine dell’universo Ultimate. In un mondo dove Spider-Man/Peter Parker muore toccherà a Miles Morales (punto anche lui da un ragno geneticamente modificato) prenderne l’eredità diventando il nuovo Super eroe di New York. Personaggio amatissimo dal grande pubblico, ha visto con il tempo crescere la propria fama fino ad avere un film di animazione a lui dedicato, Spider-Man: Un nuovo Universo, campione d’incassi della scorsa stagione.

La statica vede Miles sarà alta circa 12 cm e lo vedrà rappresentato nella classica posa accovacciata “alla Spider-Man” con vestiti che richiamano moltissimo la pellicola sopra citata. Le enormi scarpe sono veramente dettagliate e richiamano, nei colori, le mitiche Air Jordan. Il paint sarà particolarmente curato alternando, a contrasto, colori opachi a colori lucidi rendendo questa statuetta un vero e proprio oggetto di Design.

Questo prodotto, limitato a 1500 pezzi al mondo, è al momento in preordine su Sideshow.com al prezzo di 135 $ con uscita stimata per il mese di Gennaio 2020. Si unirà alle altre due già annunciate Deadpool e Black Panther.