È tempo di rivivere l’Avventura con le Mini Copertine Bonelli. Dal 25 marzo al 31 maggio, allegate in 28 albi della Sergio Bonelli Editore, saranno allegate queste 56 card da collezione che riproducono le più celebri e iconiche copertine di alcuni fra i più importanti albi della casa editrice. Dal western di Tex alla fantascienza di Nathan Never, passando per l’horror di Dylan Dog, il mistero, il fantasy di Dragonero, il thriller e il noir ogni albo coinvolto nell’iniziativa permetterà di scegliere fra due diverse Mini Copertine Bonelli! Ecco tutto quello che serve sapere sull’iniziativa, l’elenco di tutti gli albi in cui trovare le card e gli albi raffigurati nelle Mini Copertine Bonelli con qualche piccola curiosità che vi convincerà a fare vostra tutta questa collezione!

Le Mini Copertine Bonelli sono una serie di card da collezione, realizzate in PVC, e a colori che riproducono le più celebri e iconiche copertine pubblicate dal 1958 a oggi di alcuni dei più importanti albi publicati dalla Sergio Bonelli Editore. Le Mini Copertine Bonelli possono inoltre essere applicate su appositi magneti adesivi che verranno allegati a 5 albi “speciali”: Zagor 744 (quattro magneti adesivi), Dampyr 277 (otto magneti adesivi), Maxi Tex 32 (quattro magneti adesivi), Dylan Dog OldBoy 18 (quattro magneti adesivi), Dylan Dog 440 (con quattro magneti adesivi).

Le Mini Copertine Bonelli sono 56 card da collezione, realizzate in PVC, e a colori allegate gratuitamente a 28 albi Sergio Bonelli Editore in uscita in edicola dal 25 marzo al 31 maggio. Ogni albo coinvolto nell’iniziativa offre la possibilità di scegliere fra due Mini Copertine Bonelli, cioè fra due diverse copertine storiche. Per permettere a tutti di completare la collezione la tiratura degli albi coinvolti è stata aumentata rispetto al solito!

Ecco l’elenco completo dei 28 albi in cui troverete allegate gratuitamente le Mini Copertine Bonelli con data di uscita in edicola, titolo dell’albo e, fra parentesi, il nome degli albi storici raffigurati nelle Mini Copertine Bonelli fra cui potrete scegliere:

25/3 – Avventura Magazine 2023 (“SuperTex”, “Tex 200”)

30/3 – Speciale Zagor 36 (“Guerra!”, “I vendicatori”)

1/4 – Zagor 744 (“Zagor”, “Indian Circus”) con quattro magneti adesivi

1/4 – Julia 295 (“Gli occhi dell’abisso”, “L’occhio del sole”)

4/4 – Dampyr 277 (“Il figlio del diavolo”, “Il conte Magnus”) con otto magneti adesivi

4/4 – Storia del West 49 (“Verso l’ignoto”, “L’uomo della frontiera”)

5/4 – SuperTex 18 (“Tex 300”, “Tex 400”)

6/4 – Maxi Tex 32 (“Chinatown”, “L’idolo di smeraldo”) con quattro magneti adesivi

7/4 – Tex 750 (“La mano rossa”, “Una stella per Tex”)

8/4 – Dragonero Mondo Oscuro 6 (“Il sangue del drago”, “Morte di un eroe”)

11/4 – Martin Mystere 398 (“Gli uomini in nero”, “Di tutti i colori”)

13/4 – Dylan Dog OldBoy 18 (“Dopo mezzanotte”, “L’ultimo arcano”) con quattro magneti adesivi

18/4 – Nathan Never 383 (“Agente Speciale Alfa”, “Doppio futuro”)

19/4 – Tex Willer 54 (“Vivo o morto!”, “Il passato di Tex”)

22/4 – Dragonero Le mitiche avventure 6 (“Dragonero”, “Tre giovani eroi”)

29/4 – Dylan Dog 440 (“L’alba dei morti viventi”, “La storia di Dylan Dog”) con quattro magneti adesivi

2/5 – Zagor 745 (“Odissea americana”, “Addio, fratello rosso!”)

2/5 – Julia 296 (“Il manoscritto K”, “Una dolce bambina triste”)

3/5 – Dampyr 278 (“Tre vecchie signore”, “Lamiah”)

3/5 – Storia del West 50 (Il piccolo ranger 1, “Mister No”)

4/5 – SuperTex 19 (“Uomini in fuga”, “I demoni del nord”)

6/5 – Tex 751 (“Il figlio di Mefisto”, “Il giuramento”)

9/5 – Dragonero Mondo Oscuro 7 (“Attraverso L’Erondár”, “Il dormiente”)

11/5 – Martin Mystere 399 (“Lo spettro della luce”, “I Sette Signori dell’Iride”)

17/5 – Nathan Never 384 (“Tre passi nel domani”, “Lo spettro del futuro”)

18/5 – Tex Willer 55 (“Sfida a Fort Owen”, “Tex 700”) con quattro magneti

23/5 – Dragonero Le mitiche avventure 7 (Dragonero Magazine 1, “Il sacrificio di Yannah”)

31/5 – Dylan Dog 441 (“I vampiri”, “L’occhio del gatto”)

SuperTex (Tex 100) con Avventura Magazine 2023. Il 100° albo della serie regolare (Gigante) di Tex rappresenta un traguardo importantissimo e la casa editrice milanese, per celebrarlo, produce il primo albo a colori del Ranger. Seppur oggi il colore è stato sdognanato nelle pubblicazioni della Sergio Bonelli Editore, la tradizione inaugurata con questo albo permane e, ogni 100 albi, tutte le testate vengono celebrate con un albo a colori. In questo albo, sottotitolato Forte Apache, G.L. Bonelli si fa ispirare dal classico I Magnifici Sette riunendo Tex, Kit Willer, Kit Carson, Tiger Jack, Jim Brandon, Gros-Jean e Pat Mac Ryan per una missione al confine fra Messico e Arizona: fermare i sanguinari tagliagole apache di Matias e la sua rete di vili rinnegati. Le matite sono ovviamente del grande Aurelio Gapellini che per l’occasione realizza l’unica copertina a tempera per la serie Gigante. Alcune curiosità: è l’unico albo in cui Tex chiama a raccolta amici ed alleati, solitamente accade l’opposto ed è anche l’unico albo in cui si incontrato Gros-Jean e Pat ovvero i due “forzuti” dell’universo texiano.

Tex 200 con Avventura Magazine 2023. È il secondo albo a colori della serie regolare (Gigante) di Tex sempre realizzato da G.L. Bonelli e Aurelio Gapellini. È considerata dagli appassionati non solo la miglior storia a colori “classica” di Tex ma anche la miglior storia corale in assoluto anche grazie alla spettacolare sequenza d’azione finale. L’albo, sottotitolato L’idolo di cristallo, vede Tex e i tre pards gettarsi all’inseguimento di uno misterioso idolo trafugato da un gruppo di predoni hualpai al saggio stregone navajo Hatuan. Il furto è stato commissionato dal malvagio Thulsar che vorrebbe far suo il potere dell’idolo sacrificando una giovane indiana.

Zagor 31 – Guerra di Guido Nolitta e Gallieno Ferri è forse una delle storie più apprezzate di Zagor. Riprendendo i toni da romanzo d’avventura, Nolitta si cimenta con una tematica molto cara al “concorrente” Tex ovvero quella del revisionismo del rapporto fra uomini bianchi e indiani. Nello specifico l’autore imbastisce una storia tesa e drammatica in cui un piano ben architettato, che comprende il rapimento del figlio del Colonello Howard, rischia di scatenare una guerra fra l’esercito e le tribù di Darkwood. Lo scontro è poi esacerbato dalla presenza della milizia mercenaria e assetata di sangue dei Lupi Neri di Otto Kraus. Alcune curiosità su questa storia: c’è la prima apparizione del simpatico sciamano Molti Occhi mentre i Lupi Neri torneranno in Zagor 607 – Il Ritorno dei Lupi Neri ovvero l’ultima storia sceneggiata per lo Spirito con la Scure da Ade Capone. Nolitta fa riferimento ai massacri perpetrati dai Lupi Neri fra cui quello sul Sandy River, probabilmente ispirandosi al massacro del Sand Creek. Infine per prepararsi alla battaglia Zagor si reca all’emporio di Forte Holborn dove acquista una pistola. Non solo è l’unica menzione specifica fatta all’arma nell’epopea zagoriana ma si tratta anche di una Colt Revolver Dragoon che verrà messa in commercio solo nel 1848 teoricamente un decennio dopo i fatti raccontati nell’albo.

Zagor 44 – I Vendicatori di Guido Nolitta e Donatelli Franco è il capitolo centrale di una lunga saga intitolata Seminoles (Un’avventura in Florida) la cui copertina è passata alla storia per la sua plasticità e il suo dinamismo merito dell’inconfodibile stile di Gallieno Ferri. La saga in questione è una coda lunga della così detta Prima Odissea Americana di Zagor e Cico, lo Spirito con la Scure infatti prima di fare ritorno a Darkwood si ferma in Florida dove è coinvolto nella lotta fra l’esercito guidato dal Generale Wilcox e gli indiani Seminoles del fiero capo Manetola. La drammaticità e il senso di maliconia che pervede la storia è davvero unico e altrettanto celebre è la sua chiusura con Zagor in lacrime che mostra tutta la sua umanità, un tratto assolutamente distintivo rispetto agli altri eroi Bonelli e non.

Zagor 1 – La Foresta degli Agguati di Guido Nolitta e Gallieno Ferri arriva nelle edicola italiane nel luglio del 1965 e segna un importante spartiacque nel panorama del fumetto seriale italiano perché ripresenta al grande pubblico il personaggio di Zagor che rappresenta una diversa concezione di “avventura” rispetto a quella più canonica e seriosa del Tex di G.L. Bonelli abbracciando invece quella più sincretica e fantastica di cui si farà portavoce Guido Nolitta alias sotto cui si celerà per molti anni Sergio Bonelli. Lo Zagor di Nolitta è un personaggio avventuroso che spazia dalla classica narrazione di frontiera all’horror passando per la fantascienza e il fantastico diventando in pochissimo tempo un personaggio riconoscibile e apprezzatissimo soprattutto dai giovani lettori dell’epoca. Ancora oggi lo Spirito con la Scure veleggia nella foresta di Darkwood ed è seguitissimo ma milioni di appassionati non sono in Italia ma anche in paese come la Turchi e i balcani.

Zagor 84 – Indian Circus di Guido Nolitta e Gallieno Ferri è il primo albo a colori dello Spirito con la Scure ed uscì originariamente nel giugno del 1972. La leggenda vuole che venne realizato per celebrare l’incredibile successo di vendite e popolarità di Zagor. La trama è semplice ma la narrazione è puntuale e ricca di tensione. A Darkwood giunge il losco Rod Mac Carthy, un colonnello in pensione che vuole mettere in piedi un Indian Circus ovvero uno spettacolo intinerante in cui far “esibire” in giochi gladiatorii i più valorosi guerrieri indiani. Mac Carthy infatti si definisce un Collezionista e infatti mira a far suo il valoroso Tonka ma dovrà fare i conti proprio con lo Spirito con la Scure. La storia è ispirata in parte agli zoo umani molto in voga alla fine del XIX secolo soprattutto in Europa e in parte agli spettacoli itineranti che viaggiano incessantemente negli Stati Uniti dell’epoca come il Wild West Show di Buffalo Bill le cui fattezze paiono aver ispirato anche quelle di Mac Carthy. Non può sfuggire il parallelismo fra l’antagonista principale della storia e il primo albo a colori, divenuto poi proprio un pezzo ricercatissimo dai collezionisti.

