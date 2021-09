Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury, Gundam torna in TV dopo sette anni

Durante l’evento Dai 2-kai Gundam Conference, Sunrise ha rivelato che sta producendo una nuova serie anime di Gundam, la prima dopo ben sette anni, intitolata Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Kidō Senshi Gundam: Suisei no Majo) che sarà trasmessa in TV.

Per l’occasione Sunrise ha aperto un sito web in più lingue insieme al logo dell’anime:

L’anime di Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury

Per ora, Sunrise non ha rivelato molte informazioni riguardo a questo nuovo anime, tranne che debutterà in una data imprecisata del 2022. Ha però promesso di rivelare altri dettagli in un secondo momento.

Koji Fujiwara, Chief Gundam Officer di Bandai Namco Entertainment, ha dichiarato durante la conferenza:

“Stiamo puntando a creare un’opera che anche le giovani generazioni sosterranno. Stiamo facendo sviluppi più grandi che mai.”

Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury sarà la vera prima serie anime televisiva del franchise dai tempi di Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans.

Vi ricordiamo che la prima stagione ha infatti debuttato nell’ottobre 2015 ed è andata in onda per 25 episodi, mentre la seconda stagione ha debuttato nell’ottobre 2016 ed è andata in onda anch’essa per 25 episodi.

Gli altri due progetti annunciati

Non solo Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury. Altri due progetti sono stati annunciate durante la conferenza.

Il primo di questi è il prossimo film Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island, basato sull’omonimo quindicesimo episodio del primo anime televisivo di Mobile Suit Gundam, andato in onda in Giappone il 14 luglio 1979.

Il character designer/direttore capo dell’animazione della prima serie, Yoshikazu Yasuhiko, sarà il regista, ma a parte questo, non sono stati svelati altri dettagli se non che l’uscita nelle sale è prevista per il 2022.

Infine è prevista la realizzazione di un’edizione speciale di nove episodi di Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, prevista per la primavera del 2022 in concomitanza con l’uscita dell’applicazione per smartphone Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans G.

Mobile Suit Gundam su Netflix

Attualmente su Netflix ci sono Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack, Mobile Suit Gundam I, Mobile Suit Gundam II: SoldierAs of Sorrow e Mobile Suit Gundam III: Encounters in Space insieme al primo film della trilogia anime di Mobile Suit Gundam Hathaway, adattamento dei tre romanzi di Yoshiyuki Tomino pubblicati da Kadokawa Sneaker Bunko dal 1989 al 1990.

Per quanto riguarda il secondo film di Mobile Suit Gundam Hathaway, intitolato Son / Sun of Bright i dettagli sono ancora scarsi e non abbiamo ancora una data d’uscita. Naohiro Ogata ha però anticipato che i fan non dovranno aspettare troppo a lungo e ha annunciato l’apparizione di Bright Noah, il padre di Hathaway Noah.

