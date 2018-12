Modiphius indossa la maschera e scopre i canini con Vampire The Masquerade 5° edizione

Modiphius Entertainment, già legata a prodotti come Coriolis, Symbaroum o John Carter of Mars, annuncia la produzione di “Fall of London” per Vampiri: The Masquerade 5° edizione e rivela di aver siglato in queste ore un accordo editoriale con Paradox Interactive per gestire in toto il gioco Vampire: The Masquerade 5° edizione.

“Siamo entusiasti di diventare i distributori ufficiali di questo incredibile gioco di ruolo” ha dichiarato Chris Birch, presidente e CEO di Modiphius “e non vediamo l’ora di sviluppare e pubblicare Vampire: The Masquerade 5° edizione (V5) su licenza Paradox. Ci impegniamo a fornire ai fan una gamma eccezionale di nuovi prodotti per permettergli di godere appieno di questo mondo ricco ed eccitante”

Modiphius è già conosciuta dagli appassionati di “Vampire” per il grande successo ottenuto con il pre-ordine e la distribuzione del manuale base di Vampiri: The Masquerade 5° Edizione ottenuto dopo l’accordo siglato nel 2017 con la White Wolf Entertainment.

Ora, grazie ad un nuovo mandato e contratto definito con Paradox, Modiphius ha accettato di supervisionare tutte le pubblicazioni e le licenze per i giochi di ruolo di V5.

Modiphius avrà il compito di guidare lo sviluppo delle trame su tutti i prodotti V5 e garantirà che ogni prodotto sia completamente approvato tanto dal team White Wolf di Paradox quanto dal team di esperti V5 di Modiphius. Modiphius si impegna quindi ad offrire prodotti di grande qualità che mantengano gli elevati standard di editing, produzione e sviluppo già visti nelle loro altre pubblicazioni.

In collaborazione con gli attuali partner di White Wolf (Onyx Path Publishing, Elderwood Academy, Dogmight Games, Nosolorol, Arkhane Asylum, Need Games!, Studio 101, By Night Studios più altri che verranno annunciati) il gruppo espanderà ulteriormente la gamma di prodotti disponibili e le loro localizzazioni in diverse lingue.

Inoltre Modiphius collaborerà con tutti i partner commerciali per assicurarsi che le principali uscite siano disponibili anche nei piccoli negozi.

Nel mentre il team White Wolf ha annunciato di aver completato il ri-editing dei supplementi Anarch e Camarilla, che andranno quindi in produzione ad inizio gennaio e i cui pre-order saranno spediti tra fine gennaio (per i web-order) e inizio marzo (ai negozianti).

Modiphius ha intenzione di produrre tutta una nuova serie di uscite che amplieranno le collezioni tanto dei nuovi giocatori quanto di quelli più esperti; questi i manuali ad oggi annunciati:

The Fall of London V5 Chronicle (Estate 2019) – Londra brucia. E mentre la Seconda Inquisizione sta cacciando i vostri confratelli, i vostri personaggi si risvegliano dal torpore. La cosa più intelligente da fare sarebbe fuggire, ma prima che possiate lasciare la città avete un ultimo lavoro da fare… Questa campagna è l’ideale per aggiornare velocemente i tuoi giocatori con gli sviluppi dell’ambientazione contenuti in Vampire: The Masquerade 5° Edizione o per introdurre giocatori nuovi al mondo di Vampiri.

V5 Player Guide (Estate 2019) – Una guida pensata per giocare a Vampire: The Masquerade 5° Edizione secondo lo stile che preferite, dalle lotte lungo strade malfamate fino alla raffinata opera romantica, con consigli su come adattare il sistema V5 in modo da giocare precedenti edizioni Vampiri.

V5 Starter Set (Natale 2019) – Un set introduttivo, che conterrà una campagna già pronta, con tutto il necessario per giocarla: regole, personaggi pregenerati, dadi, mappe e token

The Second Inquisition (Estate 2020) – Scoprite i piani, le strategie, le risorse e le tecnologie delle organizzazioni supersegrete incaricate di indagare ed eliminare la minaccia dei vampiri, tra cui Firstlight e Society of St. Leopold. Questo supplemento per V5 fornirà ai narratori tutte le informazioni ciò di cui avranno bisogno queste temute e impavide organizzazioni per introdurre qualunque tipo di opposizione segreta alla cronaca, insieme ai consigli per i Narratori che vogliano gestire cronache dove i personaggi dei giocatori siano membri della Seconda Inquisizione.

Abbiamo contattato Need Games!, azienda italiana che detiene i diritti per la localizzazione e pubblicazione dei manuali di Vampire: The Masquerade 5° edizione, ed un entusiasta Nicola DeGobbis – CEO e fondatore dell’azienda – ha dichiarato: “Localizzeremo tutto! NEED GAMES! in qualità di partner di Modiphius localizzerà in italiano tutti i prodotti che verranno fatti per V5, proponendone anche di originali”

Pare quindi che la battuta di arresto nella quale era caduta la linea editoriale a causa di alcune polemiche riguardanti i contenuti dei primi manuali realizzati ed il rimpasto quasi totale del management dell’azienda sia ormai stata superata. Nel 2019 vecchi e nuovi appassionati del mondo creato dalla White Wolf finalmente dovrebbero poter vedere l’arrivo sul mercato di nuovi prodotti