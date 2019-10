Homeworld Revelations: Modiphius produrrà il gioco di ruolo basato sul videogioco

Modiphius produrrà Homeworld: Revelations, il gioco di ruolo basato sul videogioco Homeworld prodotto da Relic Entertainment

Modiphius Entertainment ha di recente annunciato che sta sviluppando un nuovo gioco di ruolo “carta e penna” basato sul videogioco Homeworld, prodotto da Blackbird su licenza Gearbox Software. Sviluppato nel lontano 1999 da Relic Entertainment (casa di produzione nota ai più per i giochi legati al brand di Warhammer 40,000), il gioco ha vissuto un ottimo periodo di successo che ha permesso anche lo sviluppo di due seguiti. La proprietà del marchio è stata acquisita da Gearbox nel 2013.

Homeworld: Revelations, questo il nome ufficiale del nuovo prodotto, trasporterà i giocatori a bordo di una delle navi della flotta Kushan facendo loro vestire i panni dei membri dell’equipaggio della suddetta astronave.

Questo nuovo gioco di ruolo espanderà le conoscenze attuali sul popolo Kushan e non solo: anche altre fazioni, come Kadesh e Taiidan, saranno oggetto di un attento “esame”. Per la gioia degli appassionati della serie videoludica verranno svelati anche alcuni dei segreti racchiusi all’interno della Guidestone (un manufatto vecchio di oltre 3000 anni, creato dalla scomparsa civiltà Hiigaran e nascosto dalle sabbie di Kharak).

In continuità con la fonte di ispirazione, ai giocatori sarà permesso rivisitare, nel corso delle loro avventure, alcune delle locazioni presenti nel videogioco e persino ripercorrere il viaggio dell’Esodo.

Homeworld: Revelations sfrutterà il sistema 2d20 ,ormai diventato una sorta di marchio di fabbrica della Modiphius, già visto in Star Trek Adventures; per rispondere meglio alle esigenze di questo nuovo rpg il motore di gioco subirà alcuni adattamenti ad opera di Sam Webb, sviluppatore capo della sezione gdr, e della line manager Virginia Page.

La casa di produzione britannica ha inoltre collaborato con Martin Cirulis, uno degli autori originali dei videogiochi, per avere informazioni sull’ambientazione e sulla lore del mondo di gioco. Anche Aaron Kambeitz, in precedenza parte del team di artisti dei Homeworld, è stato coinvolto per fornire l’immagine di copertina del manuale del gioco di ruolo.

Al momento in cui vi scriviamo, questo è tutto quanto è dato di sapere sul progetto Homeworld: Revelations; Modiphius ha comunque fatto sapere che nuove informazioni verranno rivelate nel corso dell’anno a venire.