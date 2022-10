Dietro House of the Dragon c’è una casa fatta di torbidi segreti e umide oscenità: la prima stagione del sequel di Il Trono di Spade si appresta alla sua conclusione e nel corso dei suoi dieci episodi abbiamo avuto modo di vedere scene d’azione all’altezza di una casata forgiata dal fuoco e lavata nel sangue, performance più che soddisfacenti, dialoghi da manuale e la rappresentazione di quanto l’uomo, talvolta, possa essere squallido. Anche fuori dal genere “fantasy”. Quasi ogni episodio della prima stagione di House of the Dragon ha intavolato qualcosa che, in un modo o nell’altro, gli spettatori hanno trovato disgustoso. Dagli abusi sessuali e gli incesti fino ai feticci per i piedi e alle teste mozzate a metà, House of the Dragon ha dato la giusta dose di bassezza “alla Martin” che i fan dell’autore riconoscono ormai molto bene. In vista del finale, abbiamo pensato di recuperare alcuni dei momenti più disturbanti di House of the Dragon Stagione 1, in attesa di allungare la lista il 23 ottobre, con il decimo episodio.

I 9 momenti più disturbanti di House of the Dragon Stagione 1

Il rapporto tra Larys e Alicent

Cominciamo con uno dei momenti più recenti, ovvero la scoperta di come sia evoluto il rapporto tra Larys e la regina Alicent: Larys Strong è sempre apparso infido e sospetto, un uomo capace d’altronde di ammazzare con suprema meticolosità il suo intero casato.

Avevamo visto che Larys era in combutta con Alicent per alcuni sporchi lavori nell’ombra e man mano che gli episodi proseguivano, era interessante vedere come il loro rapporto fosse ambiguo: chi veniva usato per i propri scopi? Nel corso dell‘ultimo episodio, abbiamo scoperto inoltre come la regina abbia pagato i suoi servizi. E non ha usato i soldi. Larys ha un feticismo dei piedi (da notare, a proposito, il parallelismo di inquadrature tra la sua deformità e le gambe della regina) e le sue informazioni costano ad Alicent di lasciare alla sua libido la visione delle gambe nude.

Non è scioccante aver visto come vengano trattati alcuni bambini orfani nelle profondità più oscure del Fondo delle Pulci di Approdo del Re, no, perché un degrado simile “te lo aspetti” a quei livelli della società, è credibile. Ad aver sconvolto migliaia di spettatori è come Alicent pagasse il suo “servitore”: lasciando che Larys si procurasse “sollazzo da solo”, fissandole i piedi nudi. E non è neppure la cosa più indigesta che la regina ha dovuto metabolizzare.

Alicent e Viserys a letto

Il personaggio di Alicent Hightower, interpretato da Olivia Cooke ed Emily Carey, ha fatto parlare molto di sé, dividendo gli spettatori su chi riesce a empatizzare con lei e chi invece no: difficile dire se sia una pazza malvagia o in fondo un’abile stratega dal cuore innocente. D’altronde è difficile per ogni personaggio di Martin parlare di estremismi. Quando si tratta della regina Alicent, c’è stata una particolare scena che ha scosso i fan e fatto dubitare sulla sua moralità.

La relazione tra Viserys e Alicent è sempre stata un po’ bizzarra, data l’enorme differenza di età e le intenzioni di Otto Hightower dietro la figlia. Ma il culmine della stranezza è stato raggiunto durante la scena di sesso tra i due: fra i momenti più disturbanti di House of the Dragon Stagione 1 per molti e sotto molti punti di vista. Viserys è un corpo in decomposizione, ondeggia fiaccamente sopra Alicent per tutta la sequenza e la telecamera si concentra sul contrasto tra lui e la giovane, palesemente distaccata. A sottolineare la differenza tra un rapporto sessuale passionale e quello freddo e insipido dei due regnanti, c’è anche il cambio di sequenza tra Rhaenyra e Daemon. Alicent, al contrario di Rhaenyra, è infelice, insoddisfatta, non vorrebbe trovarsi lì, offre il suo corpo con riluttanza, per un disgustoso senso del dovere instillato da suo padre. Decisamente indigesto.

Criston Cole e Joffrey

Ci sono state molte morti nel corso di Game of Thrones e House of the Dragon , ma poche sono state raccapriccianti come quella dell’amante di Laenor Velaryon, Joffrey.

Nel quinto episodio, Rhaenyra spezza il cuore al fedele Criston Cole, rifiutando la sua proposta di matrimonio. Cole, distrutta la sua castità e vedendosi rifiutato dalla donna che ama, alla fine sfoga la sua rabbia su Joffrey, l’amante segreto di Laenor. Cole viene infastidito dalla proposta di Joffrey, che risulta alle sue orecchie come l’ennesima prova della sua reputazione ormai infangata, e inizia a picchiarlo. Non solo il prode cavaliere senza macchia e disonore uccide senza pietà un altro uomo, ma lo fa in un modo raccapricciante. Che ovviamente viene mostrato nel corso dell’episodio.

Il parto della regina Aemma

Primo episodio di House of the Dragon: come far capire subito che questa è una serie firmata dalle mani di George Martin? Con una scena emotivamente forte, disturbante e intensa, è chiaro!

Aemma Arryn, la prima moglie di Viserys, ha cercato più volte di dare un figlio a Viserys, seguendo “il modo con cui le donne servono il regno”. In una scena brutale, però, la regina ha dimostrato quanto potesse essere realmente difficile e impietosa la vita di una donna nell’epoca medioevale: durante il parto, è morta dando alla luce Baelor, il primo figlio maschio del re. Ma non è morta per complicazioni casuali, l’oscenità della scena è resa proprio da Viserys, che sceglie di procedere con uno sperimentale parto cesareo.

La terribile sequenza viene ripresa in un modo drammaticamente magistrale: la regina muore in cambio di suo figlio, tra sangue, urla e uomini che sanguinano e urlano, lontano, durante il Torneo che si sta svolgendo nel frattempo. Come triste conclusione, il neo pargolo muore assieme alla madre.

Zio e nipote e amanti

Come fanno notare i fan di Game of Thrones, ormai si sono abituati al fatto che molti Targaryen (e non solo loro) non hanno problemi con l’incesto. Al fine di mantenere “pura” la loro stirpe, i Targaryen spesso sposavano i loro fratelli e cugini.

Ecco che dunque non dovrebbe sorprendere l’interesse amoroso tra Rhaenyra e Daemon che si palesa nella seconda metà della prima stagione di House of the Dragon. No, non sorprende infatti. Se non fosse più che altro per quella scena nel bordello ad Approdo del Re.

Daemon ha esplicitato le sue intenzioni nei confronti di sua nipote già quando era molto giovane. Nel corso del quarto episodio della serie, mentre Alicent e il re stavano a letto, Daemon manipolò sua nipote, seducendola per poi abbandonandola. Una scena che non ha lasciato indifferenti gli spettatori.

I momenti più disturbanti di House of the Dragon Stagione 1: la decadenza di Viserys

Come fanno notare nella lista di comicbook, Viserys è stato un personaggio sfaccettato, lo stesso che ha sacrificato sua moglie pur di avere un erede al trono e ha fatto di tutto per proteggere sua figlia e la sua discendenza. Un re da amare e odiare, deciso e volubile, un uomo di luci e ombre e soprattutto, un uomo.

Per anni le malattie e le sofferenze gli hanno mangiato la carne. Viserys è stato ferito da quel famoso Trono di Spade che tutti vogliono. In una lenta e degradante agonia, alla fine dell’ottavo episodio, dopo un toccante motivo di pace in un mondo di guerre, Viserys si è tolto la maschera e ha mostrato il suo volto mezzo scheletro. Non importa quanto avessimo odiato Viserys fino a quel punto. Rimane un momento davvero indigesto.

Il Nutrigranchi

A proposito di pelle decadente, malattie e degradante agonia, uno degli “antagonisti” di questa prima stagione di House of the Dragon è stato senza dubbio il Nutrigranchio, con la sua pelle ricoperta di croste dure, simili a pietre, e ciocche di capelli che crescevano attraverso le ustioni sul cuoio capelluto.

Non solo il Nutrigranchio ha fatto ribrezzo ad alcuni spettatori per il suo aspetto, ma anche per il suo modo disgustoso di uccidere le sue vittime, il cui metodo è all’origine del suo nomignolo. Quando vinceva una battaglia nelle Stepstones, il Nutrigranchi legava i prigionieri sulla riva, lasciando che venissero mangiati vivi da orde di granchi. La legge del Contrappasso di Martin ha voluto che venisse trasportato per metà da Daemon su quella stessa battigia.

Matrimonio tra minorenni

Se il rapporto tra Alicent e Viserys ha creato qualche disturbo agli spettatori (anche) per la differenza d’età, fra i momenti più disturbanti di House of the Dragon Stagione 1, vi ricordiamo che il re stava per sposare una dodicenne, mentre lui aveva superato abbondantemente la cinquantina.

Diversi uomini in questo show hanno sposato donne con la metà della loro età. E per seguire questa tradizione medievale, quasi tutti hanno usato le loro giovani figlie come pedine per le loro ambizioni politiche, proponendole in sposa a uomini anziani in modo che potessero generare figli con loro e quindi eredi.

Una disgustosa usanza che, purtroppo, non esiste soltanto nelle serie tv.

I momenti più disturbanti di House of the Dragon Stagione 1: Vaemond e la sua lingua

Vaemond Velaryon, fratello minore di Lord Corlys, a un certo punto nel corso dell’ottavo episodio della serie, propone sé stesso come erede del Driftmark se Corlys dovesse morire. Suo fratello è stato sfortunatamente ferito in una battaglia e non è più in grado al momento di continuare a governare. Ser Vaemond non riconosce il figlio di Rhaenyra, designato anche dal re stesso, come erede di Driftmark. Anzi, li chiama di fronte a tutta la corte riunita “bastardi”, dando anche della “sgualdrina” alla futura reggente.

Prima che la lingua di Vaemond possa finire di insultare Rhaenyra, il suo attuale marito Daemon gli taglia la testa a metà, lasciando che la sua lingua rimanga in bella mostra, penzolando oscenamente. Il costo della verità è una morte terribile.