House of the Dragon Episodio 9 ci mostra immediatamente le conseguenze di quanto avvenuto in precedenza: come di certo ricorderete, l’episodio 8 di House of the Dragon si è chiuso con un ultimo accenno di re Viserys al sogno profetico di Aegon il Conquistatore. Purtroppo per lui, però, il fatto che anche il suo primogenito si chiami Aegon spinge sua moglie, la regina Alicent Hightower, a credere che Viserys abbia ripensato alla sua successione. Ora, Alicent è fermamente convinta che re Viserys, sul letto di morte, abbia deciso di fare del loro primogenito Aegon il suo legittimo erede al Trono di Spade. Ma alla fine chi verrà incoronato?

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Da questo punto in poi saranno presenti alcuni spoiler su House of the Dragon, per cui vi invitiamo a procedere con la lettura con cautela.

Un principe scomparso, l’attacco di un drago e altre curiosità su House of the Dragon Episodio 9

La drammatica convocazione del Concilio Ristretto

House of the Dragon Episodio 9 ci mostra immediatamente che, nel cuore della notte, la regina e suo padre, il Primo Cavaliere del Re, convocano una riunione speciale del Concilio Ristretto. Lyman Beesbury, il Mastro del Conio, è scioccato nel sentire che alcuni membri del Concilio hanno pianificato di fare di Aegon il nuovo re, un piano attuato alle spalle della regina Alicent. Poiché centinaia di lord hanno giurato fedeltà a Rhaenyra, per Beesbury la regina e i lord compiacenti si stanno macchiando di tradimento; per questo, si rifiuta di credere che Viserys fosse il tipo che avrebbe potuto cambiare idea così improvvisamente. Così, ser Criston Cole afferra Lord Beesbury, gli urla di sedersi e gli sbatte con forza la testa contro il tavolo, uccidendolo.

Il Lord Comandante tenta di arrestarlo per omicidio, ma Otto Hightower lo dissuade. In tutta risposta, Westerling si strappa via il suo mantello e si dimette, non volendo far parte di tutto questo. Il Concilio continua la sua riunione con il cadavere di Lord Beesbury che giace sul tavolo, nella più totale indifferenza. Otto lascia intendere che è disposto a far uccidere Rhaenyra e Daemon, se non dovessero accettare Aegon come re. La regina Alicent afferma, però, che il re voleva che Aegon diventasse re, ma non a costo della vita di sua figlia e di suo fratello.

Alicent resta comunque convinta che suo figlio debba diventare re, anche se lui sembrerebbe non essere d’accordo: per qualche motivo, è scomparso.

La scomparsa del principe Aegon

In qualche modo, Aegon è sgattaiolato via, e ora è da qualche parte ad Approdo del Re. Ser Criston e Aemond hanno il compito di trovarlo, ma il secondogenito di Viserys e Alicent suggerisce che, invece di perdere tempo a cercare suo fratello che, evidentemente, di diventare re non ne vuole sapere, forse dovrebbe essere proprio lui il nuovo re di Westeros, considerando che possiede il drago più grande del mondo e che è ligio allo studio e agli allenamenti con la spada.

Anche i gemelli cavalieri Erryk e Arryk Cargyll sono alla ricerca di Aegon, e si ritrovano in un’orribile arena di combattimento per bambini, un posto in cui il principe Aegon era stato più volte. Uno dei bambini ha persino i capelli bianchi: forse, è uno dei probabili tanti bastardi di Aegon. I due stanno per andare via, quando una donna li avvicina per conto della misteriosa Larva Bianca, che rivelerà loro dove si trova il principe Aegon, per il giusto compenso.

Tessere una fitta rete di alleanze

Intanto, Otto Hightower ha riunito nella Sala del trono diversi Lord,a ffinché giurino fedeltà ad Aegon. Alcuni si inginocchiano, ma altri sono più scettici. Coloro che mantengono fede al giuramento fatto alla principessa Rhaenyra vengono scortati via, presumibilmente nei sotterranei. Nel frattempo, Alicent fa visita a Rhaenys per chiedere il suo sostegno.

Tornando nelle stanze di suo padre, la regina dichiara che Aegon sarà incoronato re la mattina seguente con il nome di re Aegon II Targaryen e che ser Criston sarà nominato nuovo Lord Comandante della Guardia Reale. Alicent fa quindi visita a Larys Strong, che le dice che può far uccidere la Larva Bianca, alias Mysaria, se la regina lo desidera. In seguito, scopriamo che il pagamento richiesto da Larys alla regina per i suoi servigi è il voyerismo: l’uomo, infatti, è un feticista dei piedi.

L’incoronazione di Aegon II Targaryen

Rhaenys riesce a scappare dalla prigionia impostale da Alicent indossando alcuni abiti civili e coprendo la sua chioma bianca. Mentre cerca di scappare, però, viene travolta dalla folla e si reca con la cittadinanza alla cerimonia di incoronazione di Aegon. A un certo punto, vediamo Rhaenys allontanarsi, per fare ritorno, poco dopo, sul dorso del suo drago, Meleys, irrompendo nell’edificio. L’enorme bestia calpesta anche centinaia di spettatori innocenti. Rhaenys potrebbe tranquillamente bruciare vivi Aegon e Alicent, ma, per qualche ragione, Meleys si limita a spalancare le fauci per produrre un roboante ruggito di avvertimento. Anche questa scelta avrà delle conseguenze nelle vicende future…

House of the Dragon è disponibile in Italia dal 22 agosto in V.O. sottotitolato in esclusiva su Sky e in streaming on demand solo su NOW TV in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, mentre i nuovi episodi saranno messi in onda ogni lunedì per un’altra settimana, e dal 29 agosto sono disponibili anche gli episodi doppiati in italiano. Per usufruire di questi e tanti altri contenuti, potete acquistare Fire Stick TV direttamente qui su Amazon.