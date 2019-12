Monopoly: le migliori edizioni in vendita!

Monopoly è un gioco da tavolo che non solo ha riscosso un grandissimo successo commerciale ma vanta anche due record alquanto insoliti: quello di aver infranto tantissime amicizie, amori e conoscenze e quello della realizzazione del maggior numero di adattamenti mai realizzati per un prodotto del mondo dei giochi da tavolo. Come ogni anno torna il periodo natalizio, e come da tradizione molti di voi vorranno giocare (o saranno costretti a farlo) a questo storico gioco.

In questo articolo abbiamo inserito le migliori e più strane edizioni di Monopoly presenti sul mercato perfette per i collezionisti o per provare qualche “variante” sul tema “strade ed alberghi”

Edizione classica

Iniziamo fin da subito con l’edizione classica di Monopoly, che rappresenta senza ombra di dubbio un cosiddetto must-have per tutti gli appassionati dei giochi da tavolo. Ritroverete infatti il magnifico Parco della Vittoria, ma anche la Prigione e tutti i terreni presenti in questo grandioso gioco.

Fortnite

Hasbro, nel corso degli anni, ha chiuso prestigiose partnership con grosse società del mondo dell’intrattenimento, e tra queste spicca l’accordo con Epic Games per portare l’edizione di Fortnite a tutti i giocatori del mondo. L’obiettivo non sarà quello di diventare più ricchi, ma quello di resistere fino alla fine del gioco con lo stesso spirito del famoso Battle Royale.

Edizione imbroglio

Togliamo la classica formula “finanziaria” di Monopoly e mettiamo all’interno dell’edizione dell’Imbroglio tantissime regole che daranno filo da torcere agli appassionati. In questa versione del gioco, infatti, sarà necessario utilizzare qualsiasi sotterfugio per farla franca in qualunque modo.

Game of Thrones

Westeros ha messo piede nel bellissimo Monopoly per consentire a tutti i giocatori – e appassionati di Game of Thrones – di conquistare quanti più territori possibili. Ci saranno anche tantissimi intrighi, tradimenti e battaglie, che faranno alzare il livello d’attenzione a tutte le parti in causa.

Frozen II

I migliori lungometraggi animati della Disney hanno compiuto un primo passo verso i giochi da tavolo, grazie anche alla recente edizione di Monopoly dedicata a Frozen II. Naturalmente, in quest’ultima edizione i giocatori saranno in grado di congelare gli avversari e acquistare insediamenti.

Italia

Siete dei grandi esploratori? Potete viaggiare per tutto lo stivale con Monopoly Edizione Italia. All’interno della confezione troverete le più suggestive città del Bel Paese con l’obiettivo di portare in bancarotta i vostri avversari.

Pokemon

Hasbro ha chiuso partnership con proprio tutte le migliori società del mondo. Tra queste c’è sicuramente The Pokémon Company, che detiene i diritti dei mostriciattoli più famosi al mondo. In questa edizione, infatti, potete giocare in compagnia di alcuni celebri personaggi della saga.

Stranger Things

Il demogorgone è diventato davvero famoso, tanto da debuttare nel celebre Monopoly. Nell’edizione Monopoly Stranger Things, infatti, i giocatori sceglieranno un token ispirato agli anni ottanta oppure uno appartenente al mondo a rovescio. Nella confezione ci sono anche tante ambientazioni e veicoli della celebre serie televisiva approdata su Netflix.

Road Trip

Hasbro ha pensato proprio a tutti, anche a tutti i viaggiatori incalliti che non vogliono perdere l’opportunità di farsi una partita durante un soggiorno fuori dalle mura domestiche. Ebbene, chi è interessato può acquistare l’edizione Road Trip di Monopoly!

The Big Bang Theory

The Big Bang Theory è una delle migliori serie televisive mai realizzate dal genere umano, e su questo ci sono pochi dubbi. E se vi dicessimo che esiste un’edizione di Monopoly? Ebbene, potete trovarla su Amazon a un prezzo davvero vantaggioso.