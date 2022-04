Il villain di Moon Knight, Arthur Harrow, è stato modificato per via di Ethan Hawke. Come ben sanno i lettori delle avventure del Pugno di Khonshu, nei comics Arthur Harrow aveva tutt’altra definizione, che ha lasciato spazio nella serie live action di Disney+ a una versione più profetica e mistica del personaggio. Stando a quanto rivelato a Marvel.com da Jeremy Slater, creatore e sceneggiatore di Moon Kight, Arthur Harrow, è stato modificato per via di Ethan Hawke, in modo da poter accogliere l’attore nella produzione.

Inizialmente, infatti, si era pensato di mostrare un Hawke più maturo, che fosse più vicino all’originale cartaceo, uno scienziato che tramite studi sul dolore e la rigenerazione intendeva sconfiggere la mortalità. La prima idea di Slater, infatti, era quella di un uomo di età avanzata, prossimo alla morte intenzionato a non soccombere alla morte. A cambiare questa visione dell’avversario di Marc Spector fu la possibilità di avere nel cast un personaggio dello spessore di Ethan Hawke, come ha confessato lo stesso Slater:

“Avevo ipotizzato e scritto un abbozzo di sceneggiatura in cui Harrow era più vecchio. In quella versione, er simile a qualcuno che vede la propria mortalità, arrivando alla fine della sua strada, spaventato a morte da questo e disperatamente intenzionato a evitarlo. Nel momento in cui Oscar (Oscar Isaac, interprete di Marc Spector/Steven Grant, NdR) ha detto a tutti ‘Ascoltate, potrei riuscire a coinvolgere Ethan Hawke in tutto questo’, abbiamo immediatamente accantonato la versione anziana di Harrow, perché quando hai un’occasione di potere lavorare con Ethan, la cogli al volo”

Questa possibilità è stata colta anche grazie alla dinamicità del Marvel Cinematic Universe, che ha dimostrato come ci sia ampio margine di manovra nell’adattare il concept fumettistico originale dei personaggi adattandolo alle storie raccontate nell’MCU. Va comunque riconosciuto a Ethan Hawke di aver dato al suo Arthur Harrow un carisma convincente, dando vita a un villain accattivante.

