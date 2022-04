Pochi giorni fa, grazie alla disponibilità di Disney Plus, abbiamo potuto rivolgere qualche domanda a May Calamawy, attrice di origini mediorientali che interpreta Layla El-Faouly in Moon Knight.

Moon Knight vede protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

Qui di seguito trovate la video intervista a May Calamawy, che come detto interpreta Layla El-Faouly in Moon Knight, e a seguire la versione testuale.

Come hanno influito le tue origini e il tuo background nel creare il tuo personaggio e come hanno dato profondità alla mitologia di Moon Knight? Quanto è stato complesso interagire con i molti alter-ego di Moon Knight?