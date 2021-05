Moonlight Mile di Yasuo Ohtagaki ritorna dopo 10 anni

Il manga Moonlight Mile, di Yasuo Ohtagaki, riprende la pubblicazione dopo una pausa di ben 10 anni. A dare l’annuncio lo stesso autore sul suo account Twitter ufficiale. Ohtagaki aveva messo da parte il manga nel 2011 per lanciare Mobile Suit Gundam Thunderbolt.

Moonlight Mile: il manga

Yasuo Ohtagaki ha lanciato Moonlight Mile sulla rivista Big Comic Superior di Shogakukan nel 2000. La casa editrice giapponese aveva pubblicato l’ultimo volume, il ventitreesimo, nel 2012. In Italia Moonlight Mile è uscito in edicola e fumetteria dal settembre del 2006 edito da Planet Manga, che ne ha però interrotto la pubblicazione al quinto volume.

Goro Saruwatari e il suo amico Jack F. Woodbrigde condividono la passione per l’alpinismo. Inizialmente i personaggi ci sono presentati nell’intento di scalare l’Everest, l’ultima vetta che gli manca alla collezione. Giunti in cima, non senza difficoltà, i due ammirano il mondo dal punto più alto, ma avendo ottenuto ogni impresa “terrestre” i due guardano il cielo e vedono la Stazione Spaziale Internazionale. Da allora il loro nuovo obiettivo sarà andare nello spazio. Da questo punto in poi le loro vite si separano, Goro diventerà un operaio specializzato dalle enormi capacità, mentre Lostman si darà alla vita militare, diventando un pilota di shuttle.

Il manga ha ispirato un anime televisivo, diretto da Iku Suzuki e composto da due stagioni. La prima è andata in onda per la prima volta nel febbraio del 2007 in una trasmissione speciale dell’emittente satellitare nipponica WOWOW, mentre la trasmissione periodica è iniziata dal 3 marzo dello stesso anno.

La seconda stagione, composta da 14 episodi e intitolata Moonlight Mile: 2nd Season – Touch down, è stata realizzata dallo stesso staff della prima ed è stata trasmessa a partire dal 13 settembre 2007 alle ore 11:00, sempre sull’emittente WOWOW.

A proposito di Mobile Suit Gundam Thunderbolt

Ohtagaki ha lanciato il manga di Mobile Suit Gundam Thunderbolt sulla rivista Big Comic Superior di Shogakukan nel marzo 2012. Il manga è andato in pausa da settembre a dicembre 2018 a causa del peggioramento della tenosinovite Ohtagaki, un’infiammazione dei tendini.

In Italia è in corso di pubblicazione per la Star Comics:

A causa di un eccessivo incremento demografico della popolazione mondiale, gli esseri umani hanno iniziato a trasferirsi nello spazio. Nel 79° anno di questa era, in una zona invasa da detriti e tormentata da scariche elettriche, infuria la battaglia tra il Principato di Zeon e le forze della Federazione per il controllo dell’area… Protagonisti di questa storia saranno di nuovo i Mobile Suit Gundam pilotati dai migliori piloti della galassia!

