È arrivata pochi secondi la conferma ufficiale: è morta la regina Elisabetta II d’Inghilterra. La notizia arriva dopo l’improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute avvenuto questo pomeriggio. La Regina si trovava nel castello di Balmoral in Scozia ed era stata immediatamente raggiunta dall’intera famiglia, collaboratori compresi, avevano immediatamente raggiunto il castello e il cambio della Guardia era stato cancellato, segno che ci si poteva aspettare solo il peggio. Elisabetta II d’Inghilterra aveva 96 anni.

Mario Sánchez Prada from United Kingdom via Wikimedia Commons

Elisabetta II salì al trono all’età all’età di venticinque anni il 2 giugno 1953, successivamente alla dipartita del padre. Ha regnato per oltre 70 anni con al suo fianco i figli, la principessa Anna, il principe Andrea, il principe Edoardo, il principe Carlo. Poi i nipoti William e Harry, il suo ultimo incarico è stato affidare alla nuova premier Liz Truss il compito di formare il governo.

Il regno di Elisabetta II vanta anche alcuni importanti record, è infatti al 2º posto nella classifica dei regni più lunghi della storia. Il primato è ad oggi detenuto dal regno del Re Sole, Luigi XIV di Francia. Il regno di Elisabetta II è composto da circa 150 milioni di persone nel mondo. Cinque generazioni l’hanno vista Regina e lei ha visto succedersi 15 primi ministri, da Winston Churchill a Liz Truss e ha assistito a eventi storici: la fine dell’impero britannico, l’uscita del Regno Unito dall’Ue, la guerra delle Falklands/Malvine e i conflitti in Afghanistan e Iraq, gli attentati islamisti, la pandemia da Covid-19.

Con la morte l’ufficializzazione della morte della Regina Elisabetta II è stato avviato un protocollo che prevede una serie di operazioni come ad esempio la pubblicazione di una pagina dedicata sul sito di Buckingham Palace e suoi i social media istituzionali, che saranno oggetto di una sorta di black-out. E poi ancora, la bara della sovrana sarà esposta per 23 ore al giorno per tre giorni al Palazzo di Westminster. I funerali avranno invece luogo dieci giorni dopo la morte.