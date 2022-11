Una tristissima notizia ha colpito i fan del cavaliere oscuro. In queste ore è stata confermata la scomparsa, a soli 66 anni, di Kevin Conroy, celebre doppiatore americano che ha prestato la voce a Batman nella serie animata degli anni ’90, diventata con il tempo un vero e proprio cult. Kevin Conroy, purtroppo malato, si è spento nella giornata di ieri. Le cause ufficiali della sua morte non sono ancora state rese pubbliche.

Si è spento a 66 anni Kevin Conroy

Diana Pershing, voce di Poison Ivy nella serie animata di Batman, ha postato sui social un commovente tributo al suo compianto collega: “Una tristissima notizia. La nostra amatissima voce di Batman, Kevin Conroy, è venuta a mancare nella giornata di ieri. Kevin era malato da tempo, ma andava con piacere alle convention per incontrare i suoi fan. Sentiremo tutti la sua mancanza”. Kevin Conroy è entrato letteralmente in simbiosi con il personaggio di Batman, doppiandolo anche nella serie sulla Justice League e in diversi film animati, tra cui il pluripremiato Batman – La Maschera del Fantasma (1993) e Batman of the Future: Il ritorno del Joker (2000). In tutto ha prestato la sua voce al cavaliere oscuro in quasi 60 produzioni differenti.

Oltre alle serie e ai film animati, Conroy ha doppiato Batman anche nella trilogia videoludica di Arkham, targata Rocksteady Studios, e nei due capitoli di Injustice, picchiaduro a tema DC Comics. Sebbene non avesse mai interpretato il personaggio sul grande schermo, i fan lo hanno sempre ritenuto come uno dei Batman migliori di sempre. Kevin aveva anche recitato a suo modo una battuta del film The Batman con Robert Patinson, definendosi un suo grande fan La sua prima, e unica, interpretazione in live action risale al crossover della CW Crisi su Terre Infinite (andato in onda nel 2019) dove Conroy ha vestito i panni di un anziano e burbero Bruce Wayne, coronando il sogno di una vita. Numerosissimi sui social i messaggi di fan e suoi colleghi storici, tra cui anche Mark Hamill che ha doppiato il Joker, per ricordare il suo immenso contributo al mondo dell’intrattenimento.