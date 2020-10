Al Motiongate di Dubai le montagne russe di John Wick e Now You See Me

Il parco a tema Motiongate di Dubai ospiterà due nuove attrazioni a partire dal 2021: le montagne russe dedicate al franchise cinematografico di Jonh Wick e quelle basate su Now You See Me, entrambe produzioni Lionsgate.

John Wick ha accettato un nuovo contratto. Ma per decidere delle sorti del celebre sicario bisognerà fare… un giro sulle montagne russe. Al Motiongate di Dubai, parco a tema interamente dedicato a Hollywood con attrazioni che riguardano i prodotti DreamWorks, Columbia e Lionsgate, verranno aperti i tornelli di una nuova montagna russa da dieci piani chiamata “John Wick: Open Contract”. E salire a bordo di questa ride offrirà la possibilità di aiutare il celebre assassino o di dargli la caccia.

Le montagne russe dedicate a John Wick spalancheranno le porte dell’hotel Continental, lo stesso che rappresenta la “zona franca” per i sicari di tutto il mondo nel franchise, ma i riders potranno scegliere tra due percorsi possibili in base alla coda in cui decideranno di incanalarsi, come dichiarato da Jenefer Brown, vicepresidente esecutivo di Lionsgate.

Penso che ciò che sarà sorprendente per i fan sarà avere l’opportunità di attraversare la hall del Continental e vivere diversi momenti chiave nelle ambientazioni presenti nei film.

L’attrazione dedicata all’universo cinematografico di cui è protagonista Keanu Reeves nei panni di un sicario in cerca di vendetta, sarà composta da una pista di 310 metri e chi salirà a bordo sarà lanciato all’interno del Continental alla velocità di 64 chilometri l’ora, con giri freestyle avanti e indietro, su una ride 4D che simulerà l’azione caratteristica di John Wick.

Al Motiongate di Dubai sarà allestita anche un’altra attrazione: le montagne russe ispirate alla serie di film Now You See Me, che prenderanno il nome di “High Roller”, in cui sarà possibile accedere ad un casinò e prendere parte alla rapina che i protagonisti del film stanno mettendo in atto. Entrambe le attrazioni targate Lionsgate saranno aperte al pubblico dall’inizio del 2021 e, come dichiarato da Brown, esse faranno parte di un più ampio progetto a lungo termine che espanderà ulteriormente la presenza della casa di produzione cinematografica.