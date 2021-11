Movieland Park: ecco i nuovi programmi didattici per il 2022

Sono aperte, da oggi, le prenotazioni per i percorsi didattici dedicati alle scuole di ogni ordine e grado. Una gita a Movieland Park in combinazione con i laboratori didattici ideati e personalizzati nei contenuti per rispondere alle diverse esigenze di tutte le classi di ogni ordine e grado (dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole secondarie di secondo grado), diventerà un’esperienza memorabile e istruttiva!

Backstage cinematografico e doppiaggio

Dal concept alla scena, un viaggio alla scoperta dei momenti chiave per la realizzazione di un film. Il progetto “BACK STAGE CINEMATOGRAFICO E DOPPIAGGIO” include due laboratori, la possibilità di accedere alle attrazioni del Parco e assistere agli spettacoli proposti durante la giornata.

Laboratorio prima parte: COME NASCE UN FILM (presso Overdrive Live Set):

Professionisti di settore aiuteranno gli studenti a conoscere tecniche e strumenti di ripresa, di montaggio, l’utilizzo degli effetti speciali e come si preparano gli stunt-man per realizzare le

più incredibili scene d’azione;

più incredibili scene d’azione; Utilizzo di materiali scenici per realizzare effetti speciali (precipitazioni atmosferiche e combustioni) con brevi spiegazioni scientifiche;

Alcuni studenti saranno i protagonisti di questo laboratorio che si concluderà con le riprese di un vero e proprio cortometraggio.

Laboratorio seconda parte: L’ ARTE DEL DOPPIAGGIO (presso Main Street):

Un professionista di settore introdurrà gli studenti al mondo del doppiaggio dando loro brevi spiegazioni scientifiche che riguardano il cambiamento della voce durante l’esibizione introducendo anche alcuni cenni sulla recitazione, interpretazione e dizione;

Alcuni studenti saranno i protagonisti di questo laboratorio dove potranno esercitarsi a modificare la propria voce interpretando alcune scene tratte da famosi film e cartoon.

Tecniche cinematografiche e doppiaggio

Il linguaggio e le spiegazioni utilizzate nei due laboratori saranno adattati a seconda dell’età/classi dei ragazzi partecipanti. Un’entusiasmante full-immersion tra storia e tecnologia sulle orme dei dinosauri e del loro connubio con il mondo del cinema. Il progetto “TECNICHE CINEMATOGRAFICHE E DOPPIAGGIO” include due laboratori, la possibilità di accedere alle attrazioni del Parco e assistere agli spettacoli proposti durante la giornata.

Laboratorio prima parte: CINEMA E DINOSAURI, UN CONNUBIO CHE DURA DA OLTRE CENTO ANNI (presso Movieland Theater):

Il mondo dei dinosauri ha da sempre affascinato grandi e piccini, e proprio nel cinema ha trovato una sua naturale collocazione: dai film di animazione a quelli più avventurosi sono innumerevoli le storie che li vedono protagonisti;

Un professionista condurrà gli studenti alla scoperta del mondo dei dinosauri, partendo dal passato dove venivano utilizzati animatronics, arrivando al futuro dell’animazione 3D, con spiegazioni sull’utilizzo delle moderne tecnologie digitali;

Gli alunni scopriranno anche le tecniche di disegno applicate al cinema d’animazione, al fumetto e come supporto alla stesura di uno storyboard;

Attraverso un tutorial realizzato dal vivo gli studenti potranno mettere alla prova le loro abilità artistiche realizzando un vero e proprio personaggio dei cartoon, ma potranno anche scoprire

il grande lavoro necessario per realizzare un fumetto.

Laboratorio seconda parte: L’ ARTE DEL DOPPIAGGIO (presso Main Street):

Un professionista di settore introdurrà gli studenti al mondo del doppiaggio dando loro brevi spiegazioni scientifiche che riguardano il cambiamento della voce durante l’esibizione introducendo anche alcuni cenni sulla recitazione, interpretazione e dizione;

Alcuni studenti saranno i protagonisti di questo laboratorio dove potranno esercitarsi a modificare la propria voce interpretando alcune scene tratte da famosi film e cartoon.

Spettacolo epico e incontro formativo con gli artisti

Scopri la leggenda di Medusa e incontra i protagonisti dell’omonimo spettacolo, per riscoprire il fascino della mitologia! Il progetto “SPETTACOLO EPICO E INCONTRO FORMATIVO CON GLI ARTISTI” include un laboratorio, la possibilità di accedere alle attrazioni del Parco e assistere agli spettacoli proposti durante la giornata.

MEDUSA – THE EPIC SHOW: (presso Open Theatre):

Il premiato live Show targato Movieland Park che vi trasporterà in un’avventura epica, coinvolgente e spettacolare! In un sito archeologico greco tra antichi misteri, colpi di scena ed effetti speciali diventerete i protagonisti di un’incredibile scoperta. Umano e Divino non sono mai stati così vicini… quali saranno le conseguenze? Battaglie, coreografie, canzoni originali, elaborati costumi, ed effetti scenici regaleranno momenti di pura emozione.

Laboratorio: VIVI LA LEGGENDA DI MEDUSA E SCOPRI IL BACKSTAGE (presso Open Theatre):

Alla fine dello show ”Medusa”, gli alunni avranno la possibilità di incontrare i protagonisti dello spettacolo;

Rivolgeranno ad autori, cantanti, attori, registi, scenografi e costumisti domande e curiosità legate al mondo del teatro e alle loro professioni;

Scopriranno il backstage dello show e l’importanza delle figure artistiche coinvolte.

Truccati da simpatici animaletti o eroi dei film, anche i più piccoli potranno assaporare il mondo del cinema! I bambini più piccoli troveranno a Movieland un laboratorio su misura: grazie alla bravura dei truccatori professionisti, assieme a tanta allegria, luccicanti brillantini e molta fantasia, i bambini verranno prima trasformati in simpatici animaletti o eroi dei film e dei cartoni animati per poi dedicarsi alla visita del parco e delle attrazioni a loro dedicate.

Movieland è il primo Parco a Tema in Italia interamente dedicato al mondo del Cinema! Alunni ed insegnanti saranno liberi di visitare Movieland Park durante tutto l’orario di apertura. Movieland è il primo parco a tema in Italia interamente dedicato al mondo del cinema: grazie alla ricostruzione di grandiosi set cinematografici, attrazioni studiate per far rivivere le emozioni dei film, un team di artisti e tecnici pronto a cimentarsi nelle più spericolate scene d’azione e tanti effetti speciali, la visita diventerà l’occasione perfetta per un piacevole momento di svago e socializzazione, ma anche per scoprire alcune interessanti nozioni sul dietro le quinte del mondo del cinema.