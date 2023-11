I migliori film da regalare e vedere a Natale 2023

Benvenuti nella nostra esclusiva guida ai migliori film di Natale, dove esploriamo un assortimento di gioie cinematografiche che catturano lo spirito festivo.

I migliori film di Natale offrono un viaggio attraverso il calore delle tradizioni natalizie e l'entusiasmo delle celebrazioni. Dai classici intramontabili alle gemme moderne, c'è qualcosa per tutti i gusti. Compreso per chi non è proprio il tipo da film natalizi.

Sia che tu stia cercando emozioni animate, la magia dei classici natalizi o la perfezione visiva delle migliori TV, la nostra guida ti condurrà attraverso un mondo di intrattenimento natalizio. Preparati per serate accoglienti, risate in famiglia e momenti indimenticabili con i migliori film di Natale e le TV che rendono ogni dettaglio straordinario. Buone feste e buona visione!

Abbiamo selezionato alcuni film tipicamente natalizi, di quelli che piacciono probabilmente tutti o quasi tutti. Ma siamo nerd e non potevamo evitare di mettere i film che noi tendiamo a riguardare spesso. Non sono necessariamente film natalizi, ma ogni occasione è buona per certe cose.

I migliori film da vedere a Natale 2023

Nota: nell’articolo è indicato dove vedere il film tramite abbonamento, oppure come acquistare la copia fisica. In alternativa, quasi tutti i titoli citati sono disponibili per l’acquisto o il noleggio sui principali servizi specializzati.

1. Klaus - I segreti del Natale

"Klaus" è un film d'animazione del 2019, diretto da Sergio Pablos. La storia rivisita le origini del mito di Babbo Natale, seguendo un giovane postino di nome Jesper, inviato in una remota cittadina artica. Lì incontra Klaus, un giocattolaio burbero, e insieme iniziano a diffondere gioia regalando giocattoli ai bambini del villaggio. Questo film è una deliziosa combinazione di animazione eccezionale, umorismo intelligente e un cuore commovente. Guardare "Klaus" durante le vacanze natalizie è un'esperienza magica che cattura lo spirito generoso della stagione, offrendo un messaggio di gentilezza e condivisione che si adatta perfettamente all'atmosfera festiva.

Vedi su Netflix

2. A Nightmare Before Christmas

"A Nightmare Before Christmas" è un film d'animazione del 1993 diretto da Henry Selick, ma spesso associato al creatore della storia Tim Burton. Questo film unico mescola abilmente l'atmosfera di Halloween con quella del Natale, seguendo Jack Skeletron, il re di Halloween Town, che scopre il mondo del Natale e decide di portare la sua interpretazione unica di gioia natalizia. Guardare "A Nightmare Before Christmas" durante le vacanze offre un'esperienza straordinaria, poiché unisce il brivido di Halloween con la magia del Natale. La sua animazione innovativa e la colonna sonora accattivante lo rendono un classico imperdibile per tutta la famiglia durante le festività.

Compra su Amazon

Vedi su Disney+

3. Una poltrona per due

"Una poltrona per due" è una commedia diretta da John Landis nel 1983. Il film segue due personaggi, interpretati da Eddie Murphy e Dan Aykroyd, che vengono coinvolti in uno scambio di identità orchestrato da due uomini ricchi e meschini. Dopo che i loro destini si intrecciano, uno si trova improvvisamente ricco, mentre l'altro diventa improvvisamente senza casa e senza soldi. La trama si sviluppa con situazioni comiche e satira sociale, esplorando temi di classe e denaro. "Una poltrona per due" è diventato un classico delle commedie degli anni '80, grazie alle performance brillanti del cast e al suo umorismo intelligente. La dinamica tra Murphy e Aykroyd è un punto forte del film, offrendo una divertente riflessione sulle differenze di classe e stile di vita.

Compra su Amazon

Vedi su Prime Video (Paramount+)

4. Festa in casa Muppet (Canto di Natale)

"Festa in casa Muppet" è un film del 1992 diretto da Brian Henson. Questa divertente e calorosa interpretazione del classico racconto di Charles Dickens presenta i personaggi dei Muppets nei ruoli chiave della storia. Dal malvagio Ebenezer Scrooge al fantasioso Fantasma del Natale Passato, il film cattura perfettamente lo spirito natalizio con il tocco unico dei Muppets. La combinazione di umorismo, musicalità e messaggio di redenzione rende questo film un intrattenimento perfetto per le festività. Guardare il "Canto di Natale dei Muppets" durante le vacanze offre una fusione di tradizione natalizia e divertimento spensierato che conquisterà gli spettatori di tutte le età.

Compra su Amazon

Vedi su Disney+

5. Doctor Who Voyage of the Damned

"Doctor Who: Voyage of the Damned" è uno speciale natalizio della celebre serie televisiva britannica "Doctor Who", andato in onda nel 2007. Questo episodio natalizio vede il Dottore, interpretato da David Tennant, a bordo di una nave spaziale di lusso chiamata Titanic, ambientata in un futuro distante. La trama si sviluppa quando la nave incontra una serie di pericoli cosmici. Il fascino di "Voyage of the Damned" risiede nell'equilibrio tra l'azione avventurosa e i momenti emozionali, tipici di "Doctor Who". Guardare questo episodio durante le vacanze offre un'esperienza sci-fi coinvolgente e festosa, perfetta per gli appassionati del Dottore e per chi cerca un'avventura spaziale natalizia.

Compra su Amazon

Vedi su Prime Video

6. Il Grinch

"Il Grinch" è un film del 2000 diretto da Ron Howard. Questa commedia natalizia si basa sul racconto del Dr. Seuss e segue la storia del Grinch, un essere verde e peloso che odia il Natale e cerca di rubare la festività ai cittadini di Whoville. Jim Carrey interpreta magistralmente il ruolo del Grinch, regalando uno spettacolo di comicità e trasformazione. Con scenografie stravaganti e un messaggio di cuore, il film offre una divertente interpretazione del classico. Guardare "Il Grinch" durante le vacanze regala risate e una lezione sulla vera essenza del Natale. Un'opzione perfetta per chi cerca una commedia natalizia con un tocco di umorismo stravagante.

Click here

Vedi su Prime Video

7. Polar Express

"Polar Express" è un film d'animazione del 2004 diretto da Robert Zemeckis. Basato sul libro omonimo di Chris Van Allsburg, il film racconta la magica avventura di un giovane ragazzo che sale a bordo di un treno speciale, il Polar Express, diretto al Polo Nord la notte della vigilia di Natale. Lì fa amicizia con altri ragazzi e scopre l'importanza della fede nel Natale. La pellicola si distingue per la sua animazione all'avanguardia (per l’epoca), creando un mondo incantevole e coinvolgente. Guardare "Polar Express" durante le vacanze offre un viaggio emozionante attraverso il paesaggio invernale e trasmette il messaggio fatto di speranza natalizia e ottimismo, rendendolo un'opzione perfetta per tutta la famiglia.

Click here

Vedi su Netflix

8. Mamma ho perso l’aereo

"Mamma, ho perso l'aereo" è un film del 1990 diretto da Chris Columbus. La storia segue Kevin McCallister, interpretato da Macaulay Culkin, un ragazzino che accidentalmente viene lasciato indietro mentre la sua famiglia va in vacanza per le festività natalizie. Kevin si trova a dover difendere la casa da due ladri maldestri usando ingegnose trappole fai-da-te. Questa commedia natalizia è diventata un classico intramontabile grazie al mix di umorismo slapstick e al messaggio positivo che riesce a veicolare. Guardare "Mamma, ho perso l'aereo" durante le vacanze offre un'iniezione di allegria e spirito natalizio, rendendolo un must per le serate festive in famiglia.

Compra su Amazon

Vedi su Disney+

9. Gremlins

"Gremlins" è un film del 1984 diretto da Joe Dante. La storia segue un giovane ragazzo di nome Billy che riceve un curioso animaletto chiamato Mogwai come regalo da suo padre. Tuttavia, con alcune regole da seguire, Billy si trova presto in un turbine di eventi quando queste creature adorabili si trasformano in creature maliziose chiamate Gremlins. Questo mix di commedia nera, orrore e elementi natalizi è diventato un classico nel genere. Guardare "Gremlins" durante le vacanze offre un'alternativa unica alle tipiche storie natalizie, aggiungendo una dose di humor nero e fantastico al periodo festivo.

Compra su Amazon

Vedi su Now

10. Paddington

"Paddington" (2014) e "Paddington 2" (2017) sono deliziosi film basati sui libri di Michael Bond. La storia segue Paddington Bear, un orso arrivato dal Perù che si trasferisce a Londra in cerca di una nuova casa. Nel primo film, Paddington si imbatte in numerose avventure mentre si adatta alla sua nuova vita urbana. Nel secondo film, Paddington si trova ingiustamente accusato di furto e cerca di risolvere il mistero per dimostrare la sua innocenza.

Entrambi i film offrono una miscela di commedia, avventura e cuore, con un protagonista irresistibile. Guardare "Paddington" durante le vacanze è un'esperienza rassicurante e divertente, adatta a tutta la famiglia. La gentilezza di Paddington e il suo spirito positivo portano un sorriso durante le festività, rendendo questi film una scelta perfetta per le serate natalizie.

Compra su Amazon

Vedi su Prime Video

11. Guardians of The Galaxy Holiday Special

Il “Guardians of the Galaxy Holiday Special" è un commovente racconto natalizio ricco di azione e umorismo, catturando l'essenza del Natale. Con protagonisti gli amati Guardiani della Galassia - Star-Lord, Drax, Rocket, Mantis e Groot - lo speciale segue la loro missione di portare gioia natalizia a Star-Lord, ancora in lutto per la madre. Con un mix di divertimento e spirito festivo, è ideale per uno show natalizio. I personaggi affascinanti, l'atmosfera festiva e la colonna sonora eccezionale, che mescola classici e brani originali, lo rendono irresistibile. Con una durata di soli 42 minuti, è una scelta perfetta per un tocco di allegria nelle festività, unendo divertimento e significato natalizio.

Vedi su Disney+

12. Elf - Un elfo di nome Buddy

"Elf" è una commedia natalizia del 2003, diretta da Jon Favreau. Il film segue Buddy, interpretato da Will Ferrell, un umano cresciuto tra gli elfi al Polo Nord. Quando scopre la sua vera identità, parte per New York alla ricerca di suo padre, portando con sé l'entusiasmo natalizio. La magia di "Elf" risiede nell'umorismo di Ferrell e nella sua performance affettuosa. Guardare questo film durante le vacanze regala risate contagiose e un cuore caldo. Con la sua atmosfera festosa, la storia del viaggio di Buddy è una scelta perfetta per mettersi nello spirito natalizio.

Compra su Amazon

Vedi su Now

13. Batman di Tim Burton

"Batman" del 1989, diretto da Tim Burton, è un capolavoro oscuro e stilizzato che offre un'atmosfera fantastica unica. Ambientato nella gotica Gotham City, il film delinea il ritratto iconico del Cavaliere Oscuro, interpretato magistralmente da Michael Keaton. Nonostante non sia un film natalizio, la sua atmosfera fantastica e avvincente può fornire una fuga coinvolgente durante le vacanze. Le straordinarie scenografie di Burton, la colonna sonora avvolgente di Danny Elfman e la performance magnetica di Keaton rendono "Batman" una scelta intrigante per coloro che cercano un'esperienza cinematografica affascinante durante le festività.

Compra su Amazon

Vedi su Now

14. Maratona Harry Potter

La serie di film "Harry Potter" è un'epica avventura magica basata sui romanzi di J.K. Rowling. Nonostante la trama non sia specificamente centrata sul Natale, la magia intrinseca di Hogwarts e le sfide affrontate da Harry, Hermione e Ron rendono questi film un'opzione coinvolgente durante le festività. Diretti da vari registi, tra cui Chris Columbus e David Yates, gli otto film iniziano quasi tutti con l'anno scolastico, e culminano in sfide epiche e momenti di crescita personale. Ogni anno le vacanze di Natale sono un momento cruciale per i protagonisti.

Con una combinazione di avventura, magia e valori universali, i film di "Harry Potter" offrono un'esperienza cinematografica affascinante per le serate festive.

Compra su Amazon

Vedi su Prime Video

15. Maratona Matrix

La quadrilogia di "Matrix", iniziata nel 1999 sotto la regia delle sorelle Wachowski, è un'esplosiva combinazione di azione, filosofia e fantascienza. Il primo film, "The Matrix," introduce Neo, interpretato da Keanu Reeves, in un mondo virtuale controllato da macchine. Gli altri due film, "The Matrix Reloaded" e "The Matrix Revolutions," esplorano la ribellione umana contro le macchine. Di recente è uscito anche un quarto film non privo di qualità, “The Matrix Resurrections”

Sebbene la quadrilogia non sia specificamente natalizia, la sua trama complessa e coinvolgente può offrire una fuga stimolante durante le vacanze. La lotta per la libertà e la ricerca della verità incarnate da Neo sono temi universali che possono trovare eco in un periodo di riflessione come le festività.

Compra su Amazon

Vedi su Netflix

16. Maratona Signore degli Anelli

La trilogia "Il Signore degli Anelli", diretta da Peter Jackson, è un'epopea fantasy che ha catturato il cuore di milioni di spettatori. Composta da "La Compagnia dell'Anello" (2001), "Le Due Torri" (2002) e "Il Ritorno del Re" (2003), la trama segue la missione dell hobbit Frodo dei suoi compagni per distruggere il male oscuro di Sauron.

La trilogia non è strettamente natalizia, ma la sua narrativa epica, le relazioni profonde e i temi di coraggio e amicizia possono offrire una risonanza speciale durante le festività. L'ambientazione incantevole della Terra di Mezzo e la colonna sonora iconica arricchiscono ulteriormente l'esperienza, rendendo la trilogia "Il Signore degli Anelli" una scelta coinvolgente per le serate natalizie.

Compra su Amazon

Vedi su Prime Video

17. Star Trek - Rotta verso la terra

"Star Trek IV: The Voyage Home" è un film di fantascienza del 1986 diretto da Leonard Nimoy, che interpreta anche Spock nella serie. Questo capitolo della saga di Star Trek segue l'equipaggio dell'USS Enterprise mentre viaggia nel XX secolo per salvare la Terra da una minaccia aliena. Il film è noto per la sua combinazione di avventura e umorismo, e vede i membri dell'equipaggio interagire con la cultura terrestre contemporanea.

Anche se non è un film natalizio, questo film di Star Trek ha un’atmosfera particolarmente positiva, un tono leggero e parecchio ottimismo. Tutte cose che rendono "Star Trek IV: The Voyage Home" una scelta piacevole per le serate festive, offrendo una fuga divertente nella fantascienza durante il periodo natalizio.

Click here

Vedi su Prime Video (Paramount+)

18. La banda dei babbi natale

"La banda dei Babbi Natale" forse non è il miglior film del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, ma è la scelta perfetta per uno spettacolo natalizio grazie a diversi motivi. Innanzitutto, il film va oltre i cliché natalizi, abbracciando temi profondi come l'amicizia e l'importanza del dare. Aldo, Giovanni e Giacomo, malgrado le difficoltà, si uniscono per diffondere la gioia natalizia, catturando così lo spirito del Natale. I tre protagonisti, nonostante le goffaggini comiche, sono personaggi autentici e affettuosi, rendendo la storia coinvolgente. La pellicola equilibra con successo umorismo slapstick e momenti commoventi, offrendo risate e emozioni. L'ambientazione è sicuramente insolita per un film natalizio, ma l’atmosfera e i sentimenti ci sono tutti. Nonostante sia uscito già poco è già un classico.

Compra su Amazon

Vedi su Disney+

19. Tokyo Godfathers

"Tokyo Godfathers" è un film d'animazione del 2003 diretto da Satoshi Kon. La trama segue tre senzatetto, Gin, Hana e Miyuki, che trovano un neonato abbandonato e decidono di cercare i suoi genitori durante il periodo natalizio. Questo film offre una toccante storia di redenzione e riconciliazione in un contesto urbano e surreale.

Nonostante non sia un classico natalizio, "Tokyo Godfathers" mescola emozioni, umorismo e un'animazione straordinaria. La sua narrazione coinvolgente e il tema del miracolo natalizio lo rendono un'opzione alternativa e stimolante per il periodo festivo. Con la sua atmosfera unica e la profondità emotiva, il film offre una visione memorabile durante le festività.

Compra su Amazon

Vedi su Prime Video

20. Love Actually

"Love Actually" è una commedia romantica natalizia del 2003, diretta da Richard Curtis. La trama intreccia diverse storie d'amore ambientate durante la stagione natalizia, offrendo un affresco emozionante e divertente. Con un cast stellare, tra cui Hugh Grant, Emma Thompson, Liam Neeson e Keira Knightley, il film cattura la magia del Natale attraverso vari personaggi e situazioni.

L'ambientazione natalizia di Londra, accompagnata da una colonna sonora coinvolgente, crea un'atmosfera festiva avvolgente. Guardare "Love Actually" durante le vacanze regala una miscela irresistibile di romanticismo, umorismo e tocchi di sincerità. Le diverse storie d'amore, dall'inaspettato al commovente, rendono questo film un classico natalizio amato da chi cerca emozioni e sorprese durante le festività.

Compra su Amazon

Vedi su Prime Video (Paramount+)

