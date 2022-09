Ben 45 anni fa, esattamente il 25 maggio 1977, al Grauman’s Chinese Theatre di Hollywood Boulevard di Los Angeles, andava in scena per la prima volta Guerre Stellari di George Lucas(in seguito ribattezzato come Star Wars Episodio IV: Una nuova Speranza per ordinarlo all’interno della cronologia seriale). In Italia si dovette attendere il 21 ottobre dello stesso anno, ciononostante quei due giorni avrebbero cambiato per sempre il cinema e il genere fantascientifico. Per tale ragione il parco divertimenti Movieland Park si appresta a festeggiare proprio i 45 anni del primo leggendario film di Star Wars.

» Clicca qui per acquistare i biglietti per Movieland

Nel grande parco divertimenti di Lazise (VR) si terra il Guerre Stellari Fan Gathering: l’Attacco del Movieland, l’evento del fandom di Star Wars. Jedi e Sith, Piloti o Ufficiali, Ribelli o Cacciatori di Taglie, sarete richiamati a partecipare il 24 e 25 settembre 2022. Nato dalla collaborazione tra Movieland Park e JTK Lab, in partnership con Satyrnet.it, in questi due giorni si terranno numerosi appuntamenti a tema per quello che sembra essere un programma decisamente fitto. Non mancheranno sfilate in costume, scuola di spade laser per grandi e piccini, punti fotografici con veri set ispirati ai film e tanti altri appuntamenti che non mancheranno di stupire e rendere memorabile l’intero evento. Come se non bastasse, Benedetta Degli Innocenti, doppiatrice italiana di Rey e Leia in Rogue One, sarà l’ospite d’onore dell’evento.

Il programma dell’evento stellare

Sabato 24 settembre 2021 – Il parco sarà aperto dalle 10 alle 21

Dalle ore 11.00 fino alle ore 18,00 : I Personaggi in Costume sfileranno in tutto il parco. Cercateli per i vostri scatti stellari!

: I Personaggi in Costume sfileranno in tutto il parco. Cercateli per i vostri scatti stellari! Alle ore 11.30 : La Scuola di Spade per i più piccoli: per diventare dei veri Jedi (verrà rilasciato un attestato della Forza)

: La Scuola di Spade per i più piccoli: per diventare dei veri Jedi (verrà rilasciato un attestato della Forza) Alle ore 13.00: Star Wars Quiz – rispondi per primo ai quesiti sul mondo di Star Wars. Per i più veloci premi stellari

Star Wars Quiz – rispondi per primo ai quesiti sul mondo di Star Wars. Per i più veloci premi stellari Alle ore 14.15: Parata dei Costumi SW nella Main Street del parco

Parata dei Costumi SW nella Main Street del parco Alle ore 17.00 : La Scuola di Spade per i più piccoli: per diventare dei veri Jedi (verrà rilasciato un attestato della Forza)

: La Scuola di Spade per i più piccoli: per diventare dei veri Jedi (verrà rilasciato un attestato della Forza) Alle ore 18.30: Cosplay Contest e Gala Show presso il Teatro del Parco con la partecipazione di Benedetta Degli Innocenti.

Domenica 25 settembre 2019 – Il parco sarà aperto dalle 10 alle 18

Dalle ore 11.00 fino alle ore 18.00 : I Personaggi in Costume sfileranno in tutto il parco. Cercateli per i vostri scatti stellari!

: I Personaggi in Costume sfileranno in tutto il parco. Cercateli per i vostri scatti stellari! Alle ore 11.30 : La Scuola di Spade per i più piccoli: per diventare dei veri Jedi (verrà rilasciato un attestato della Forza)

: La Scuola di Spade per i più piccoli: per diventare dei veri Jedi (verrà rilasciato un attestato della Forza) Alle ore 13.00: Star Wars Quiz – rispondi per primo ai quesiti sul mondo di Star Wars. Per i più veloci premi stellari

Star Wars Quiz – rispondi per primo ai quesiti sul mondo di Star Wars. Per i più veloci premi stellari Alle ore 14.15: Parata dei Costumi SW nella Main Street del parco

Parata dei Costumi SW nella Main Street del parco Alle ore17.00: La Scuola di Spade per i più piccoli: per diventare dei veri Jedi (verrà rilasciato un attestato della Forza)

Durante la giornata, presso l’attrazione Space Ranger spettacoli coreografiche con spade Laser tra Jedi e Sith a cura di Jedi Generation. Mentre nella zona Studio 11 dirette online e interviste con GuerreStellari.net e Cronache di Rex.