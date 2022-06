Kamala Khan è alle porte del Marvel Cinematic Universe, considerato che Ms. Marvel, la nuova serie di Disney+, farà il suo debutto il 9 giugno. L’attenzione verso la giovane eroina della Casa delle Idee è decisamente alta, sia perché si tratta di una figura che si rivolge maggiormente a un pubblico adolescenziale, sia perché Kamala (Iman Vellani) è il primo supereroe musulmano del Marvel Cinematic Universe. A interessare i fan del Marvel Cinematic Universe è anche un altro aspetto della giovane eroina, che ha portato a chiedersi come siano stati modificati i poteri di Kamala Khan dopo la presenza di Reed Richards in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Il cambio di poteri di Kamala Khan in Ms. Marvel dipende all’apparizione di Reed Richards?

Nell’ultimo capitolo cinematografico del Marvel Cinematic Universe, durante la sua odissea nel multiverso, Stephen Strange arriva su una Terra in cui sono presenti gli Illuminati, un think thank supereroico a cui appartiene anche Reed Richards (John Krasinski). Come ben sanno i Veri Credenti, Richards ha il potere di modellare il proprio corpo estendendolo a piacimento, tanto da meritarsi il vezzeggiativo di Gommolo dal suo compagno di avventura Ben Grimm, alias la Cosa. Una capacità che ricorda i poteri mostrati da Kamala Khan nella sua versione cartacea, oltre che nel recente videogioco Marvel’s Avengers.

Come abbiamo potuto vedere nei trailer di Ms. Marvel, Kamala non ha questa capacità, ma in compenso può manipolare la luce rendendola solida e utilizzarla come un’arma. Questa sostanziale differenza, che si estende anche alla genesi dei suoi poteri, sembra essere una conseguenza della presenza, per quanto rapida, di Reed Richards, che sarà protagonista dell’atteso reboot dei Fantastici Quattro, che introdurrà la Fantastic Family nel Marvel Cinematic Universe. Secondo quanto sostenuto dai creatori di Ms. Marvel e dal presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, la scelta di cambiare i poteri di Kamala è legata alla valorizzazione del suo backgroung culturale e per renderla maggiormente integrata nel suo futuro cinematografico, ossia The Marvels. La teoria che la presenza in Doctor Strange nel Multiverso della Follia di Reed Richards abbia causato il cambiamento dei poteri di Kamala Khan in Ms. Marvel, tuttavia, è stata smentita anche da Sana Amanat, sceneggiatrice e produttrice della serie, che ha affrontato questo tema durante un’intervista con The Direct:

“Onestamente, non credo, non penso sia questa la ragione. A mio avviso, questa scelta è stata dettata dal tipo di storia che intendiamo raccontare con Kamala, e non solamente come legame ad altri eventi del Marvel Cinematic Universe, ma anche al senso della storia che lei vive, come la relazione con la sua famiglia, andando a legare i suoi poteri con il passato della famiglia. Credo sia stata questa la nostra idea principale”

