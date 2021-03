My Hero Academia – entra a sorpresa nell’arco finale!

È un inizio di settimana decisamente brusco quello dei fan di My Hero Academia. Sul numero 16 di Weekly Shonen Jump, rivista su cui viene serializzato il manga, e disponibile da oggi in Giappone annuncia infatti che il Capitolo 306, quello pubblicato nel medesimo numero della rivista, dà ufficialmente il via all’arco narrativo finale della serie!

Non è un caso che il capitolo si intitoli “Ha inizio l’atto finale”.

Con una popolarità sempre crescente anche nei paesi anglosassoni quale sarà il futuro della serie? e soprattutto quanto durerà l’arco narrativo finale?

Ricordiamo che il prossimo 27 marzo prenderà il via la Stagione 5 dell’anime ispirato al manga mentre per la prossima estate è previsto un nuovo lungometraggio animato di cui non si conoscono per il momento dettagli.

My Hero Academia – in chiaro su Italia 2

Vi ricordiamo che dallo scorso 10 marzo potete vedere in chiaro, e in italiano ovviamente, My Hero Academia su Italia 2 (canale 66 del digitale). Ogni mercoledì alle 21:10 con ben cinque episodi a settimana verranno trasmesse la Stagione 3, la Stagione 4 e l’OVA in due parti intitolato Resistete! La prova di sopravvivenza.

Per tutti i dettagli recuperate il nostro articolo dedicato!

My Hero Academia – l’anime e il manga

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime due stagioni sono state trasmesse in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2019. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Alle serie anime si collegano anche due film: Two Heroes e HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. Come annunciato pochi giorni fa, il secondo film uscirà in esclusiva su Netflix il prossimo 24 dicembre.

Eccovi un trailer:

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione e giunto al Volume 29. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 25 volumi.

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie:

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia. Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembra impossibile che qualcuno finirà per notare le sue capacità.

My Hero Academia 5, i primi dettagli

My Hero Academia 5 partirà il prossimo 27 marzo e andrà in onda alle 17:30, la medesima fascia oraria delle stagioni precedenti.

La serie sarà prodotta da Studio Bones e dovrebbe riprendere la narrazione degli eventi esattamente da dove si era interrotta. Dopo la tremenda battaglia che ha coinvolto il nuovo Eroe Numero Uno, Endeavor, e il Festival della Cultura dovremmo infatti inizialmente vedere l’allenamento congiunto tra gli eroi della sezione A e B del Liceo Yuhei.

Sempre dal Jump Festa 2021 è arrivato un nuovissimo trailer, eccovelo:

My Hero Academia, in arrivo anche il terzo film

Qualche settimana fa vi avevamo anche riportato una serie di tre immagini teaser apparse sui tutti i canali social di My Hero Academia che unite avevano composto la seguente visual con la dicitura: “incontrerà i tre moschiettieri”.

Insieme alla visual non erano state fornite ulteriori dettagli, anche se era abbastanza facile riconoscere Deku, Bakugo e Shoto, tuttavia era iniziata a circolare insistente la voce dell’annuncio di un terzo film animato. Queste voci sono state confermate da Weekly Shonen Jump 52 che ha confermato l’inizio dei lavori sul terzo film animato di My Hero Academia con una illustrazione celebrativa di Kohei Horikoshi in cui viene indicata come data di uscita genericamente l’estate del 2021 e una breve dichiarazione dello stesso sensei che recita: