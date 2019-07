My Hero Academia: Team Up Mission, terzo spinoff in arrivo per il manga supereroistico

Il fortunato manga supereroistico di Kohei Horikoshi avrà un terzo spinoff dal titolo My Hero Academia: Team Up Mission.

My Hero Academia è un manga che nel giro di pochi anni è riuscito a farsi molto amare dal pubblico internazionale, complice il tema supereroistico, caro agli amanti di cinecomics, l’opera di Kohei Horikoshi continua a crescere. E in perfetta tradizione americana, anche ad espandere il suo universo con spin-off dedicati.

Sulle pagine del numero 33 di Weekly Shonen Jump, magazine settimanale su cui viene serializzata l’opera originale in Giappone, è infatti stato annunciato un nuovo spin-off, il quarto tratto dalla serie, intitolato My Hero Academia: Team Up Mission. Il manga scritto e disegnato da Yoko Akiyama, non ha ancora divulgato dettagli in merito alla trama e ai suoi protagonisti, c’è dato però sapere che “la storia si svolgerà parallelamente agli eventi del manga originale, e sarà canonica.” Il capitolo “Zero”, prologo della serie, verrà pubblicato nel secondo volume dell’edizione estiva di Jump GIGA, disponibile nei negozi giapponesi dal prossimo 25 luglio, per poi esordire col primo capitolo sulla rivista bimestrale Saikyo Jump, dal 2 agosto.

La serie ha già generato tre spin-off, i primi due già pubblicati in Italia da Edizioni Star Comics sono Vigilante: My Hero Academia, manga scritto da Hideyuki Furuhashi e disegnato da Betten Court volto a raccontare l’altra faccia della giustizia, quella seguita dagli eroi non registrati dal Governo che combattono nelle tenebre dell’illegalità; e My Hero Academia SMASH!! scritto e disegnato da Hirofumi Neda che raccoglie in una serie di vignette umoristiche, situazioni già viste nel manga e non, raccontate da un punto di vista differente e di stampo comico.

Recentemente, sempre a cura di Yoko Akiyama, in Giappone è cominciato anche il terzo spin-off, uno sclice-of-life incentrato sulle ragazze del Liceo Yuhei dal titolo My Heroine Academia, attualmente ancora inedito nel nostro paese.