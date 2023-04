Napoli Comicon 2023, l’evento che si rivolge agli amanti di tutto ciò che riguarda fumetti, anime, videogiochi, giochi da tavolo e oggetti da collezione, vedrà al centro varie attività e concorsi a cui i partecipanti potranno partecipare.

L’Officina del Gioco a Napoli Comicon 2023

L’Officina del Gioco a Napoli Comicon 2023 permetterà ai visitatori di scoprire il mondo della pittura in miniatura e dell’assemblaggio di modelli grazie all’aiuto di esperti istruttori che forniranno materiali e supporto per la creazione dei propri personaggi o Gundam preferiti.

Le miniature potranno poi essere utilizzate per giocare ai giochi da tavolo e ai giochi di ruolo disponibili nell’area Megadungeon, dove i partecipanti potranno contribuire a creare uno dei dungeon più grandi mai realizzati utilizzando una mappa di 10 metri. I più intrepidi potranno affrontare l’avventura con tre ospiti d’eccezione!

Giochi da tavolo e carte collezionabili

La manifestazione ospiterà anche importanti tornei di giochi da tavolo, tra cui quelli strategici e di abilità, organizzati da aziende come Giochi Uniti, Ghenos Games, Dv Games e Asmodee. I visitatori potranno partecipare a concorsi con protagonisti Bang!, Carcassonne, Catan, Klask e Challengers, e avere la possibilità per i vincitori di competere in finali nazionali e internazionali.

Inoltre, allo stand di Cranio Creation, sarà possibile trovare Murder Party Pocket, il nuovo gioco a tema investigativo creato in collaborazione con lo scrittore Maurizio De Giovanni, disponibile nella giornata di lunedì 1 Maggio sul palco della Sala Mordor. Invece, allo stand Asmodee, sarà possibile giocare per la prima volta a Marvel United X-Men di Cmon con uno dei suoi creatori, Andrea Chiarvesio, ed uno dei suoi illustratori: Lorenzo Magalotti.

Non mancherà poi una sezione dedicata ai giochi di carte collezionabili, con un evento esclusivo in cui verrà aperto un raro cofanetto di carte Pokémon EX Deoxys, del valore di oltre 20.000 euro, alla presenza di collezionisti e special guest, tra cui Davide Masella, Fierik, e Federico.

I partecipanti potranno inoltre partecipare a vari panel e sessioni di incontro con creatori e personalità del mondo del gioco e dell’intrattenimento, come Federic Store, Dlarzz, Poketonx, Dario Moccia, INNTALE, Kurolily, Gianandrea Muià, Bicho Cobarde, Zio Gabrio, e Luca Occhi. Infine, ci saranno anche due sessioni di gioco di ruolo uniche e spettacolari gestite da due dei più amati maestri di giochi di ruolo, Andrea Rossi “Master of Master”, Nicola De Gobbis e Mattia “Matt Aster” Ceniti.

Italian Game Jam e molto altro ancora

E per i veri “pro” del mondo del gioco e per tutti coloro che aspirano a poter lavorare come autori o illustratori nel mondo del gioco analogico, tornano due appuntamenti unici nel loro genere! Per tutti gli aspiranti autori sarà infatti presente la seconda edizione dell’Italian Game Jam, in collaborazione con Tambù, l’unico evento dedicato ai game designer in grado di portare in tre giorni di serrato confronto un’idea “dal sogno allo scaffale” e permettere al vincitore della competizione di vedere pubblicato, distribuito e venduto il proprio gioco. Giudici d’eccezione dell’edizione 2023 saranno cinque esperti che spaziano dall’area del game design con Andrea Chiarvesio e Dario Massa, al mondo dell’imprenditoria con Lorenzo Tucci Sorrentino e Davide Lo Presti, fino a figure del giornalismo come Mauro Monti.

Ma non è finita qui! Per gli artisti che invece vogliono trovare una professione nel mondo dell’illustrazione di giochi da tavolo e di ruolo, arriva la portfolio review organizzata dall’Associazione Autori di Immagini (AI) con sessioni di reviews completamente dedicate al mondo del gioco “analogico”!

Per ulteriori dettagli vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’evento.