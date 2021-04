Nausicaä della Valle del vento: Hideaki Anno vorrebbe un film live-action

Una delle prime produzioni di Hideaki Anno è stata il film d’animazione Nausicaä della Valle del vento (che potete acquistare su Amazon) del 1984. Ora, secondo il produttore dello Studio Ghibli Toshio Suzuki, lo stesso Anno sarebbe interessato a realizzare un film live-action e non è nemmeno una grande sorpresa considerando che ultimamente ha lavorato a numerosi lungometraggi, tra cui Shin Godzilla, Shin Ultraman e Shin Kamen Rider.

Come riporta RBB Today, in una recente apparizione al talk show giapponese Bokura no Jidai, è emerso l’argomento riguardo a un live-action di Nausicaä. Il progetto si è fatto strada nel corso degli anni tanto che più volte l‘attore Hidetaka Yoshioka aveva riferito che il regista Takashi Yamazaki sarebbe stato disponibile. Nel talk show, però, Suzuki ha dichiarato:

“Takashi Yamazaki pare che non sia più disponibile, ma Hideaki Anno mi ha riferito che vuole farlo assolutamente. L’unica persona che ancora non vuole realizzarlo è Hayao Miyazaki”.

Ebbene sì, il maestro Miyazaki pare che continui ancora a essere riluttante riguardo a un live-action su Nausicaä della Valle del vento. Sebbene tecnicamente non sia un film dello Studio Ghibli dato che fino al 1985 ancora non esisteva, ora è considerato un elemento di spicco del catalogo dello studio anche perché lo stesso Miyazaki era il regista e lo sceneggiatore del film d’animazione. Negli anni, lo Studio Ghibli ha ricevuto numerose richieste per realizzare una versione live-action concedendo, però, solo un adattamento kabuki.

Nel 2019, infatti, Suzuki aveva affermato:

“Per Miyazaki, tra tutti i vari lavori che ha fatto, Nausicaä è il più importante. C’erano state varie richieste per fare una versione live-action, anche da Hollywood. Li ha rifiutati tutti.”

Sicuramente Miyazaki non ha ancora cambiato idea, ma Anno non è solo un tizio qualunque con un’idea interessante in testa. È stato un elemento fondamentale del film originale, nonché regista della celebre serie anime Neon Genesis Evangelion e uno dei pochi registi e animatori ad accontentare un uomo difficile come Miyazaki durante il progetto God Warrior. Al momento, comunque, sono solo supposizioni e volontà, ma speriamo di conoscere presto qualcosa di ufficiale.