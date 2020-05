Navarro – Il Mondo di Sotto: la recensione di un’avventura

Navarro – il Mondo di Sotto è un romanzo di avventura per ragazzi di Andrea L. Gobbi, il primo volume della Trilogia del Mondo di Sotto, una saga che parla di navi, esplorazione e magia.

Navarro – Il Mondo di Sotto è uscito il 14 Maggio 2020 per la Fanucci Editore nella collana Tweens, in una bella edizione con copertina rigida e sovracoperta. Per l’uscita del libro, l’autore ha lanciato l’hashtag #ciurmadinavarro, invitando i lettori a unirsi all’avventura.

La scoperta e il mistero

Siamo nel 1492 a Palos, porto in cui la Nina è rientrata da circa un anno dopo la sconcertante spedizione di Colombo. Arrivato oltre il mare, infatti, ha trovato quello che non tutti si aspettavano, e cioè che la terra è piatta davvero. Non avendo nient’altro da aggiungere, una delle tre navi è tornata indietro, le altre due disperse in mare.

È da quel momento che il giovane Pedro Navarro ha aperto bottega, mettendo in vendita tutti i cimeli del padre, che era imbarcato proprio con la spedizione di Colombo.

La sera del suo tredicesimo compleanno, però, succede qualcosa di inaspettato: un marinaio si intrufola nella bottega, con un messaggio per il giovane Pedro da parte di suo padre. Pedro scopre così che il padre non è morto come si pensava, ma ha solo intrapreso una nuova avventura, proseguendo il suo viaggio oltre il bordo della Terra, in un canale che condurrebbe ad un mondo nuovo… da qualche parte sotto il nostro.

Franco Navarro infatti, aveva seguito una serie di indizi che lo hanno condotto a una scoperta sconcertante: l’esistenza di un altro mondo.

Tra inseguimenti e creature incredibili, il giovane Pedro e i suoi amici si metteranno all’inseguimento dell’altra spedizione, guidati dall’ultimo dono di Franco: un gioiello blu come il mare.

I giovani protagonisti

Con Pedro Navarro abbiamo un protagonista folle al punto giusto, ma sveglio e coraggioso, che ha studiato le carte nautiche del padre e sa come calcolare una rotta. Unico punto debole, l’abbandono della mamma, ma ogni avventura ha il suo prezzo da pagare.

Carmen è la seconda in comando, proprietaria della Gato Gris, la nave a forma di gatta rimessa a posto in lunghi anni di lavoro nel cantiere abbandonato dalla sua famiglia. Il timone è indubbiamente suo. Punto forte: non è il classico personaggio femminile che fa da mamma alla ciurma.

Gaston, migliore amico di Pedro, è il cuoco di bordo. Per il suo temperamento mite e il suo coraggio pressoché inesistente, nessuno si aspettava che si desse all’avventura, ma la sua mano in cambusa è sicuramente fondamentale per la nostra storia.

I gemelli Brando e Baldo completano il quadretto, e aggiungono gli immancabili ladruncoli alla squadra: capaci di procurarsi qualsiasi cosa sotto il naso dei legittimi proprietari, sono perfetti su una nave, anche se in pratica sono più utili sulla terraferma.

Partire per un viaggio inaspettato

Il tema principale è sicuramente quello della scoperta, ma bisogna vedere come si svilupperà in seguito. Finora abbiamo un giovane equipaggio che si è lasciato la vecchia vita alle spalle ed è partito per un nuovo mondo, con una buona dose di rimpianti che però impallidiscono di fronte alla bellezza di questo mare magico e nuovo.

Nella storia ci sono tutti gli elementi classici dell’avventura: una buona nave, un equipaggio riluttante, ma anche civiltà perdute, tesori fantastici, grandi biblioteche e ovviamente pirati.

Navarro – Il Mondo di Sotto crea un immaginario fantastico tutto nuovo, dove la fanno da padroni colori sgargianti e giochi di parole. Nascono così i Rigatori, barcaioli che guidano mezzi che lasciano delle caratteristiche righe sull’acqua e le Tartarughiere, grosse tartarughe d’acqua che fanno da battello turistico. Tutto sospeso su mare magico che trasforma chi beve dalle sue acque. Le ispirazioni classiche sono piuttosto evidenti: da L’Isola del Tesoro a Il Signore delle Mosche e Peter Pan (“Gli adulti sono tutti Pirati!”), ma anche quelle contemporanee non mancano, come I Pirati dei Caraibi e Gli Inganni di Locke Lamora.

Per vincere ci vuole l’astuzia

Il messaggio è meno evidente, forse perché siamo solo all’inizio e i protagonisti sono ancora acerbi: di sicuro finora l’intelligenza e l’astuzia battono ogni evento negativo e adulto malevolo che si pari sulla strada. Forse tutto è troppo facile per cinque ragazzini (due, a conti fatti) che manovrano una nave, ma non importa: nelle favole il fine giustifica i mezzi, anche narrativi. E se il fine è nobile (e riunire una famiglia lo è di sicuro) tutto è concesso, e la Gato Gris porterà i nostri protagonisti indenni attraverso ogni tempesta.

Quest’avventura è consigliata a tutti i ragazzi che hanno bisogno di un po’ di coraggio e di audacia nella loro vita. Sicuramente Navarro sprona a seguire i propri sogni nonostante tutto, ma sempre facendo attenzione a non ferire i propri amici. Anche i messaggi di amicizia e di inclusione non sono da sottovalutare: tutti possono far parte di una ciurma, quali che siano le loro effettive capacità. Tutti possono trovare il loro posto.

Un autore nostrano

A.L. Gobbi, classe 1989, è nato in Valle d’Aosta, dove tuttora vive. Laureato in Scienze Internazionali presso l’Università di Torino, è un grande appassionato di letteratura, cinema e fumetti. Sin da piccolo ha sempre sognato di raccontare storie, continuando a immaginare avventure incredibili anche tra i banchi di scuola. Da qualche tempo lavora nel mondo dell’editoria per cui ha svolto diversi ruoli: dal ghostwriter di libri per ragazzi al traduttore di audiolibri per la Disney, facendo quindi il lettore di narrativa per Sperling & Kupfer. Fa il suo esordio nel catalogo Fanucci Editore con Navarro – Il Mondo di Sotto, primo volume della Trilogia del Mondo di Sotto.

In occasione del lancio di Navarro – Il Mondo di Sotto, in collaborazione con altri scrittori di libri per ragazzi (e non solo), ha lanciato un’iniziativa social aperta a tutti i lettori che intendono partecipare. Chiunque lo desideri potrà postare una foto assieme a una copia del libro, al fine di richiamare lo spirito avventuroso del romanzo. Si tratta di una sorta di reclutamento di appassionati, che si uniranno alla ciurma per salire a bordo della nave e salpare alla volta del viaggio fantastico che attende i lettori nelle pagine del libro.

Conclusioni

Navarro – Il Mondo di Sotto è uno sgargiante libro per ragazzi, che non stona nella collana Tweens della Fanucci perché il target è dai dieci ai tredici anni. Il messaggio è positivo, la trovata narrativa interessante e i protagonisti appetibili un po’ per tutti i ragazzi di quell’età. Un gran peccato per l’editing, che con un po’ più di cura avrebbe sicuramente alzato il livello totale del prodotto.