Navigator: arriva il remake del classico anni ’80

Non è la prima volta che si parla di un remake di Navigator, film di fantascienza del 1986 prodotto da Disney e diretto da Randal Kleiser, divenuto col tempo un vero e proprio classico (qui disponibile a prezzo speciale). Ben 12 anni fa si è infatti iniziato a parlare di un rifacimento del lungometraggio, tanto che sia Lionsgate che The Henson Company sembravano essere intenzionate a produrre il progetto in tempi brevi, il quale però non vide mai la luce. Ora, è Disney ad annunciare che il remake di Navigator si farà e che questo sarà diretto nientemeno che da Bryce Dallas Howard.

La Howard non si occuperà solo di dirigere il remake del celebre film di fantascienza, visto che ne sarà anche produttrice assieme a John Swartz e Justin Springer, come riportato anche da CBR (qui la notizia originale). I dettagli sul film sono ancora molto scarsi, se non che la nuova pellicola vedrà questa volta una protagonista femminile e il suo arrivo è atteso sulla piattaforma di video on demand di Disney+.

Il film uscito oltre 30 anni era interpretato da un giovanissimo Joey Cramer, assieme a Sarah Jessica Parker e Veronica Cartwright. La storia seguiva le vicende di un ragazzo in grado di viaggiare otto anni nel futuro (dal 1978) grazie a una nave aliena intelligente e con un notevole senso dell’umorismo chiamata “Max” (doppiata in lingua originale dall’attore statunitense Paul Reubens, divenuto celebre soprattutto per il personaggio di Pee-wee Herman). Con molta probabilità, anche questo nuovo progetto diretto da Bryce Dallas Howard seguirà la trama della pellicola originale, ambientando magari il tutto ai giorni nostri. Al momento Disney non ha ancora annunciato l’inizio delle riprese del film, così come è ignota anche la data di rilascio sul catalogo Disney+.