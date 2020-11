Need Games!: le novità attese per il 2021

Need Games! in occasione del panel in collaborazione con Lucca ChaNGes e ioGioco ha annunciato l’uscita di nuovi prodotti, nuove linee e due nuove linee originali. Oltre, ovviamente, alle attesissime uscite di Natale.

Uscite primo semestre 2021

Nel primo semestre 2021 inoltre, NEED GAMES ha in previsione le uscite dei seguenti prodotti (le tempistiche di previsione sono solo stime e potrebbero subire variazioni):

Cyberpunk Red – Manuale Base

Dopo l’incredibile successo dello starter set della nuova edizione del GDR Cyberpunk, arriva anche in italia il manuale base di Cyberpunk Red. 486 pagine di puro cyberpunk con oltre 150 pagine di Lore, nuove regole e classi aggiornate.

Come Scrivere Avventure che non Facciano Schifo Vol.1 e 2

Grazie alla collaborazione con Goodman Games, si aggiunge alla linea Need Help? Come Scrivere Avventure che non Facciano Schifo. Scritto da decine di autorità dei gdr, aiuterà i master a scrivere le proprie avventure, fornendo loro tutti i “trucchi del mestiere” per evitare di commettere errori.

Cthulhu Confidential

Volete immergervi nell’universo Lovecraftiano, senza avere un gruppo di gioco? Volete introdurre un amico al gioco di ruolo? Cthulhu Confidential è venuto in vostro soccorso!

Cthulhu Confidential reimmagina il sistema GUMSHOE, le classiche regole per avventure investigative, trasformandolo nel GUMSHOE ONE-2-ONE un sistema perfetto per due persone: Moderatore di Gioco e Giocatore. Cthulhu Confidential Combina l’oscurità della narrativa poliziesca hardboiled degli anni ’30 con l’orrore cosmico.

Warhammer: Age of Sigmar Roleplay: Soulbound

Esplorate i Regni Mortali nel primo gioco di ruolo ambientato nel mondo di Warhammer: Age of Sigmar! Siete dei Soulbound: eroi scelti dagli dei per combattere gli orrori che affliggono i Regni Mortali, con il compito di prevenire una nuova era di Caos, Morte e Distruzione.

Forgiate il vostro gruppo da alcuni degli eroi più potenti dei regni e affrontate bande di cannibali, legioni di non morti e orde di demoni in una disperata lotta per la sopravvivenza.

Zombicide Chronicles

Nato assieme al KS della Seconda Edizione del Boardgame, Zombicide Chronicles, è un gdr scritto da Nicola De Gobbis, Marco Maggi, Marco Munari, Francesco Nepitello e Matteo Pedroni, e porta al tavolo da gioco tutto il truculento divertimento del suo fratello maggiore!

Zombicide Chronicles è un gioco di ruolo ambientato durante un’Apocalisse Zombie, ma non un’apocalisse normale! I sopravvissuti in questo gioco non sono degli sprovveduti ma dei duri, pronti a fare pazzi i non morti con una motosega, guidando macchina ammazza-zombie di soccombere alla follia che ha inghiottito il mondo. Potreste non essere più il vicino perfetto, o il compagno di bevute, ma siete ancora vivi e avete intenzione di rimanerci.

Prodotti originali 2021

Need Games! ha anche annunciato le due esclusive novità originali del 2021.

Fabula Ultima

Ispirato ai grandi classici del videogioco da console nipponico, Fabula Ultima ne ricrea le atmosfere colorate e sognanti, i combattimenti tesi e le storie di eroismo, amicizia e sacrificio per reclamare un futuro migliore. Si tratta del primo gioco di ruolo originale di Need Games ed è un TTJRPG (Table-Talk Japanese RolePlay Game) scritto da Emanuele Galletto, che ripropone al tavolo il flavour dei JRPG per console.

In Fabula Ultima si giocheranno i classici tropi dei JRPG, dove la scoperta, l’amicizia e la redenzione sono al centro dell’avventura. Il sistema di gioco è il Fabula System, un sistema originale ispirato ai classici TTJRPG, con l’aggiunto della meccanica dei Punti Fabula e Ultima.

Il manuale sarà in formato A5 di oltre 300 pagine, brossurato, con una sovracopertina illustrata dal maestro Moryo e molte altre illustrazioni originali, in pieno stile JRPG. Il manuale comprende tutte le regole per giocare, creare il mondo, i gruppi, i personaggi.

I personaggi possono arrivare fino al 50° Livello, un bestiario con oltre 50 mostri completa il volume. I supplementi del gioco saranno composti da Atlanti dedicati alle varie ambientazioni dei JRPG, e spazieranno dall’high fantasy ai setting Magitech, dove magia e tecnologia si fondono assieme. Prendete in mano la vostra storia, stringete forti legami e combattete per ciò in cui credete!

Ride Infinity

È il primo Librogame di Need Games, scritto in collaborazione con Wahtari Studio, Lucky Red e Mercurious basato sulla controversa pellicola Ride. Ride infinity è un librogame che utilizza un nuovo sistema basato sul d20 e sulla sugli slot equipaggiamento, dove nulla è come appare, e dove il giocatore dovrà prendere importanti decisioni per portare a termine l’avventura.

Avrete il coraggio di fare la scelta giusta? Riuscirete a scoprire il passato di Adam? Riuscirete a tagliare il traguardo, o sarà il traguardo a tagliare voi?