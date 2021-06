Nel nuovo trailer di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli c’è un nemico di Hulk

Nella nottata italiana, a sorpresa, Disney e Marvel Studios hanno diffuso un nuovo trailer di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli in cui fanno bella mostra di sé proprio i 10 anelli del Mandarino ma anche, in maniera del tutto inaspettata uno storico nemico di Hulk!

Il nuovo trailer di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli

Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli è diretto da Destin Daniel Cretton e interpretato da Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi. Nel cast anche Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell’amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng. Il film debutterà prossimamente nella sale italiane mentre l’uscita americana è attualmente prevista per il prossimo 3 settembre.

Eccovi la sinossi:

Shang-Chi deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione Ten Rings.

Prestando attenzione, al minuto 1.51, fa la sua comparsa Abominio ovvero lo storico nemico di Hulk interpretato da Tim Roth in The Incredible Hulk (2008).

Chi è Shang-Chi?

Ad inizio del 1973 a due grossi nomi della Marvel del periodo, Jim Starlin e Steve Englehart, di creare una nuova figura che avesse un legame con il signore del crimine, ma che riuscisse a diventasse il primo eroe Marvel ad rivolgersi agli appassionati di arti marziali (Iron Fist arriverà solo nel 1975).

Starlin e Englehart si misero subito all’opera, in modo da far esordire il loro personaggio, Shag-Chi, nel numero di dicembre 1973 di Special Marvel Edition. Il successo del personaggio è tale, che dopo due soli numeri la testata viene ribattezzata come The Hands of Shang-Chi: Master of Kung-Fu. Ancora una volta la lungimiranza di Marvel coglie nel segno: la serie è un successo strepitoso, che rende Shang-Chi un personaggio talmente amato che le sue avventure durarono per ben dieci anni, concludendosi solo nel giugno 1983 con il numero 125 della serie.

