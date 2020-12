Netflix annuncia la serie live-action di Yu Yu Hakusho

È da poco stata diffusa la notizia che il popolare manga Yu Yu Hakusho (pubblicato in Italia col titolo di Yu degli Spettri) diventerà una serie live-action che andrà in onda su Netflix.

La notizia è stata diffusa tramite Twitter, alla quale è stata aggiunta una breve sinossi dell’opera.

When Yusuke dies saving another’s life, he’ll embark on a journey across the world of humans, spirits, and demons to return to the land of the living. Yoshihiro Togashi’s legendary manga Yu Yu Hakusho will be a live action series on Netflix! pic.twitter.com/K4t5eNta9d

