Netflix: tutte le uscite del mese di Novembre

Novembre è alle porte e Netflix ha in servo per i suoi abbonati una programmazione davvero ricca, tra nuove serie, tra cui Arcane da League of Legends e film originali quali Red Notice, Kuroko’s Basket Last Game e La Vetta degli Dei.

Netflix: le principali novità in arrivo a Novembre

Il primo Novembre torna la nuova stagione di Men in Black mentre il 3 Novembre The Harder They Fall. Il cinque invece nuovi originali, il film Yara e il film Love hard:

Sfortunata in amore, una ragazza di Los Angeles perde la testa per un ragazzo della East Coast su un’app di incontri e decide di fargli una sorpresa per le vacanze, ma scopre di essere stata ingannata. Questa commedia romantica e spensierata racconta il suo percorso alla ricerca dell’amore.

E le serie Big Mouth Stagione 5:

Big Mouth è una commedia animata per adulti di 10 episodi di mezz’ora, creata dagli amici Nick Kroll (Kroll Show, The League) e Andrew Goldberg (I Griffin). La serie affronta con umorismo tagliente le glorie e gli orrori della pubertà. Il comico John Mulaney (John Mulaney: The Comeback Kid, Saturday Night Live) presta la sua voce al personaggio di Andrew, mentre Kroll (che è anche coideatore e produttore esecutivo) interpreta diversi altri personaggi, tra cui quello di Nick. Maya Rudolph (Maya & Marty, Le amiche della sposa), Jason Mantzoukas (The League, Lady Dynamite), Jordan Peele (Keanu, Key and Peele), Fred Armisen (Portlandia, Documentary Now!), Jenny Slate (Girls, Lady Dynamite) e Jessi Klein (Inside Amy Schumer) sono tra le altre voci della serie.

Narcos: Messico Stagione 3

La terza stagione è ambientata durante la globalizzazione del narcotraffico negli anni ’90 e racconta la guerra che si scatena dopo l’arresto di Felix. Mentre i cartelli diventati indipendenti cercano di sopravvivere allo scossone politico e alla violenza dilagante, emerge una nuova generazione di boss messicani. In questa guerra la prima vittima è la verità, mentre tutti gli arresti e gli omicidi hanno l’unico effetto di allontanare sempre di più la vittoria.

The Unlikely Murder

The Unlikely Murderer è una libera interpretazione di come Stig Engström, il grafico individuato come il probabile assassino del primo ministro svedese Olof Palme, sia riuscito a eludere la giustizia fino alla morte, con un misto di audacia, fortuna e la perplessità delle forze dell’ordine. Cosa sappiamo di Stig Engström? Com’è potuto sfuggire alla polizia che gli era alle calcagna? L’omicidio non era stato pianificato con cura, Engström ha fatto errori su errori fin dall’inizio e quasi nessuno ha creduto all’alibi che aveva fornito per la fatidica notte del 1986 a Stoccolma.

Il 6 Novembre esce Arcane:

Arcane esplora il delicato equilibrio tra la ricca città di Piltover e il lato squallido di Zaun. Le tensioni tra queste due città-stato giungono a un punto di rottura con la creazione di Hextech, che ciascuno può utilizzare per controllare l’energia magica a Piltover. Intanto a Zaun una nuova droga chiamata shimmer trasforma gli umani in mostri. La rivalità tra le città divide famiglie e amici mentre Arcane porta in vita le relazioni che plasmano alcuni tra i più popolari campioni di League of Legends come Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce e Viktor. Ispirata al mondo del videogioco League of Legends, la serie animata presenta un complesso universo caratterizzato da decisioni morali, animazione mozzafiato e narrazione carica di suspense.

Il 7 Novembre il film Natale con il babbo:

Quattro sorelle in conflitto scoprono il senso dell’unione familiare quando il padre scomparso da tempo si presenta per Natale nella loro signorile dimora ancestrale.

Il 9 novembre Your Life Is A Joke:

In questa frizzante rivisitazione della celebrità, il comico tedesco Oliver Polak trascorre una giornata con ciascuno dei suoi ospiti VIP… e poi li prende in giro.

Il 10 Novembre escono Jumanji: The Next Level e Gentefied Stagione 2:

Gentefied è una serie creata da due autori chicano di prima generazione ed è tratta dall’omonima opera digitale, una tra le più gettonate nel 2017 al Sundance Film Festival. Di mezz’ora di durata, ogni puntata di questa commedia drammatica bilingue parla di famiglia, di comunità, dell’amore tra ispanoamericani e di come uno sfratto possa rovinare ogni cosa. Al centro ci sono tre cugini di origine messicana che cercano di realizzare il sogno americano, anche se questo significa mettere in pericolo ciò che hanno di più caro, come il loro quartiere, il nonno immigrato e il ristorante di famiglia. Questo dramedy in spanglish è ambientato in una Los Angeles in rapido mutamento e affronta temi importanti come identità e classe, in un mondo dove la fama istantanea sui social network si contrappone al dover tradurre i meme ai propri genitori. Ma, cosa più importante, Gentefied stabilirà una volta per tutte la pronuncia del termine “Latinx”.

Happiness Ever After:

Happiness Ever After è il sequel del celebre film Happiness is a Four-Letter Word. Sono passati quattro anni e le favolose amiche di Happiness intraprendono un nuovo percorso in cui scoprono e ripensano se stesse, mentre affrontano le nuove sfide della vita. Le amatissime star Khanyi Mbau, Renate Stuurman, Yonda Thomas e Nambitha Ben-Mazwi recitano in una commedia romantica elegante e riflessiva che descrive le professioniste nere di successo di Johannesburg mentre si cimentano in questioni in cui tutti si riconoscono, come problemi sentimentali, difficoltà legate alla maternità e tensioni familiari.

Due donne – Passing:

Adattamento dell’omonimo celebre romanzo del 1929 di Nella Larsen, DUE DONNE – PASSING racconta la storia di Irene Redfield (Tessa Thompson) e Clare Kendry (la candidata agli Oscar Ruth Negga), due donne nere che possono “passare” per bianche, ma che optano per scelte diametralmente opposte in pieno clima di Harlem Renaissance nella New York di fine anni ’20. Quando le due ex amiche d’infanzia si incontrano casualmente in un pomeriggio d’estate, una riluttante Irene apre le porte di casa sua a Clare, che entra prima nelle grazie del marito (André Holland) e della sua famiglia e poi in quelle della sua ampia cerchia sociale. Più le vite delle due donne si intrecciano profondamente e più Irene vede Clare sconvolgere la sua esistenza, fino ad allora stabile. DUE DONNE – PASSING si trasforma così in un avvincente esame dell’ossessione, della repressione e delle bugie che la gente racconta a se stessa e agli altri per proteggere una realtà tanto attentamente costruita.

Il 12 novembre esce Red Notice:

John Hartley (Dwayne Johnson) è il più grande profiler dell’FBI ed è alle prese con un nuovo red notice, il mandato dell’Interpol per la cattura dei maggiori latitanti. Le sue ricerche in tutto il pianeta lo catapultano in una rocambolesca rapina, durante la quale è costretto ad allearsi con il più grande responsabile di furti d’arte, Nolan Booth (Ryan Reynolds), per poter catturare la ladra di opere artistiche più ricercata al mondo, soprannominata “L’Alfiere” (Gal Gadot). Ne segue una grande avventura che trascina i tre protagonisti, sempre insieme loro malgrado, in giro per il globo tra piste da ballo, prigioni isolate e giungle selvagge. Ritu Arya e Chris Diamantopolous completano un cast stellare. Con la sceneggiatura e la regia di Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Skyscraper), la produzione di Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Dany Garcia di Seven Bucks Productions, Flynn Picture Co. di Beau Flynn e Bad Version, Inc. di Thurber, Red Notice è un elegante gioco giramondo del gatto col topo… dove i gatti però sono due.

Il 15 e il 16 Novembre escono rispettivamente Kuroko’s Basketball Movie: Last Game e BlacKKKlansman mentre il 17 Novembre il film Mi chiamo Francesco Totti, Strappare lungo i bordi e Tiger King Stagione 2:

Questa saga candidata agli Emmy prosegue nel suo percorso con Tiger King 2. Mentre Carole Baskin sta per mettere le mani sulla proprietà del malfamato zoo di Joe Exotic, finito dietro le sbarre, emergono nuove rivelazioni sui moventi, i retroscena e i segreti dei più famosi proprietari di felini degli Stati Uniti. Vecchi nemici e amici nemici, come Jeff Lowe, Tim Stark, Allen Glover e James Garretson tornano per un’altra stagione di omicidi, caos e follia. Pensavi di conoscere tutta la storia? Aspetta e vedrai.

Il 18 Novembre esce Nei panni di una principessa: inseguendo la stella:

Dopo il furto di un prezioso cimelio, la regina Margaret e la principessa Stacy chiedono aiuto a Fiona, l’audace sosia e cugina di Margaret. Per recuperare l’oggetto, Fiona ingaggia un uomo affascinante e misterioso del suo passato… ma la missione finisce per risvegliare un vecchio amore natalizio e causare uno scambio del tutto inaspettato.

Il 19 Novembre escono L’arte soffiata: Aria di Natale:

L’atmosfera di “L’arte soffiata” si scalda in una spettacolare competizione natalizia! È arrivata la stagione delle rivincite e cinque favoriti del pubblico tornano nella vetreria per gareggiare in una serie di sfide ispirate al Natale e cercare di conquistare il titolo di migliore vetraio delle feste. Nello spirito della generosità, il vincitore riceverà non solo un premio in contanti di diecimila dollari, ma anche un’ulteriore somma di diecimila dollari che sarà donata a un’organizzazione benefica di sua scelta.

Hellbound:

Incredibili manifestazioni infernali hanno luogo tra la folla nel centro di Seul. Esseri misteriosi condannano alcuni individui agli inferi, mentre altre creature ultraterrene appaiono in un preciso momento per avvolgere i condannati in un rogo mortale. La voce risoluta di Jung Jinsu, il leader dell’emergente organizzazione religiosa Nuova Verità, si solleva dal caos totale generato da questi inspiegabili eventi soprannaturali, sostenendo che solo i peccatori sono destinati alla dannazione e che questi avvenimenti rappresentano la volontà divina per riportare gli esseri umani sulla retta via. Un gruppo di seguaci estremisti chiamato Punta di Freccia decide di assumere il controllo sulle punizioni di coloro che si oppongono alla volontà divina. Il mondo si trasforma in un vero inferno.

tick, tick…BOOM!

Lin-Manuel Miranda (premiato ai Pulitzer e ai Tony) debutta alla regia con tick, tick…BOOM!, un adattamento del musical autobiografico di Jonathan Larson, che ha rivoluzionato il mondo del teatro come ideatore di Rent. Il film narra la storia di Jon (Andrew Garfield, candidato agli Oscar e premiato ai Tony), un giovane compositore di teatro che fa il cameriere in un diner di New York nel 1990 mentre scrive quello che spera diventerà il prossimo musical americano di grande successo. Pochi giorni prima di dover presentare il suo lavoro in un’esibizione decisiva, Jon è sottoposto a pressioni da ogni direzione: dalla fidanzata Susan, che sogna una vita artistica al di fuori di New York e dall’amico Michael, che ha abbandonato il suo sogno a favore della sicurezza finanziaria. Il tutto nell’ambito di una comunità artistica piagata dall’epidemia di AIDS. Il tempo scorre e Jon si trova davanti a un bivio, ponendosi la stessa domanda di tutti: cosa dobbiamo fare con il tempo che ci rimane? Il cast di tick, tick…BOOM! include Andrew Garfield (candidato agli Oscar e premiato ai Tony), Alexandra Shipp, Robin de Jesús (candidato ai Tony), Joshua Henry (candidato ai Tony), MJ Rodriguez (candidata agli Emmy), Bradley Whitford (premiato agli Emmy), Tariq Trotter, Judith Light (premiata agli Emmy e ai Tony) e Vanessa Hudgens. Il film è scritto da Steven Levenson (premiato ai Tony) e prodotto dai premi Oscar Brian Grazer e Ron Howard per Imagine Entertainment, Julie Oh e Lin-Manuel Miranda.

Cowboy Bebop:

COWBOY BEBOP è un western spaziale ad alto contenuto d’azione che vede protagonisti tre cacciatori di taglie, alias “cowboy”, in fuga dal loro passato. Radicalmente diversi, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formano una squadra agguerrita e sarcastica pronta a combattere i peggiori criminali del sistema solare, se il prezzo è giusto… ma che può solo farsi strada a calci e battute tra le tante risse prima che il passato finisca per fagocitarli tutti.

Il 23 Novembre escono Piccole donne e Masters of the Universe: Revelation Parte 2:

La guerra per Eternia continua nella seconda parte di “Masters of the Universe: Revelation”, una serie animata innovativa e piena di azione che riprende la storia da dove l’avevamo lasciata. Skeletor ora brandisce la Spada del Potere e gli esausti eroi di Eternia devono unire le loro forze per combattere le forze del male in questo finale epico e ricco di suspense della serie in due parti.

Il 24 Novembre tocca a Bruised – lottare per vivere:

Jackie Justice (Halle Berry) è una lottatrice di arti marziali miste che aveva lasciato lo sport in un modo disastroso. Anni dopo, mentre vive un periodo sfortunato caratterizzato da rabbia e rimorso, è obbligata dal manager e fidanzato Desi (Adan Canto) a partecipare a un violento incontro clandestino. Qui un promotore di tornei di lotta (Shamier Anderson) la nota e le promette il ritorno sull’ottagono. La strada verso la redenzione prende però una svolta personale quando alla sua porta si presenta Manny (Danny Boyd, Jr.), il figlio che aveva abbandonato da neonato. BRUISED – LOTTARE PER VIVERE segna il debutto alla regia dell’attrice premio Oscar Halle Berry, affiancata da Adriane Lenox, Sheila Atim, Valentina Shevchenko e Stephen McKinley Henderson nella trionfante storia di una lottatrice che si riprende il potere dentro e fuori dal ring, dopo che tutti l’avevano considerata fuori dai giochi.

Un pettirosso di nome Patty:

Mentre è ancora nell’uovo, Robin rotola inavvertitamente in una discarica e viene adottata da un’affettuosa famiglia di topi. Quando cresce, le differenze diventano sempre più evidenti. Così Robin decide di organizzare la rapina delle rapine per dimostrare alla sua famiglia di essere una brava topina, ma finisce per scoprire la sua vera natura.

True Story:

Durante una tappa del suo tour a Filadelfia, città dove è nato, uno dei comici più famosi al mondo deve decidere fino a che punto vuole arrivare per proteggere ciò che ha.

Il 25 Novembre escono F is for Family stagione 5:

Creata dal comico Bill Burr e dal vincitore di EmmyⓇ Michael Price, la serie “F is for Family” trasporta gli spettatori negli anni ’70, un’epoca in cui il politicamente corretto, i genitori elicottero e il divieto di fumare al chiuso erano concetti alieni. Le voci sono di Burr, Laura Dern, Justin Long, Sam Rockwell e altri.

Super ladri:

La fortuna non è mai stata dalla loro parte, ma questi piccoli criminali con i superpoteri reclutati dal famigerato Johnny Fulmine decidono di unirsi per tentare un ultimo colpo ai danni di un potente boss senza scrupoli. Cosa potrà andare storto? Super ladri è tratta dall’omonima graphic novel del leggendario fumettista Mark Millar e dell’artista Leinil Yu, diretta da Motonobu Hori (Carole & Tuesday). I 13 episodi da 30 minuti sono prodotti dall’acclamato studio di animazione giapponese Bones.

Il 26 Novembre c’è Un castello per Natale:

La celebre autrice Sophie Brown (Brooke Shields) si reca in Scozia con l’intenzione di acquistare un piccolo castello per se stessa, ma lo scontroso duca Myles (Cary Elwes) che lo possiede non è convinto di volerlo vendere a una straniera. Nonostante i continui scontri, i due cercano una soluzione e trovano molto più di quanto si aspettassero.

Il 27 Novembre esce Bohemian Rhapsody e il 30 Novembre il film La vetta degli dei:

Straordinario adattamento della serie di manga firmata dal celebre fumettista Jirô Taniguchi e dallo scrittore Baku Yumemakura, LA VETTA DEGLI DEI racconta la storia del giovane fotoreporter giapponese Fukamachi. Dopo aver trovato una macchina fotografica che potrebbe cambiare per sempre la storia dell’alpinismo, il giornalista finisce sulle tracce del misterioso Habu, un alpinista emarginato e per anni dato per disperso. Fukamachi entra così in un mondo di scalatori ossessionati alla costante ricerca di imprese impossibili ed è questo ambiente che lo porta pian piano verso la vetta degli dei.

