Resident Evil – Infinite Darkness, trailer della miniserie Netflix

Nella giornata di ieri, dopo un leak abbastanza clamoroso, Capcom ha confermato che nel 2021 e in esclusiva su Netflix debutterrà la miniserie animata in CGI intitolata Resident Evil – Infinite Darkness.

Sono davvero pochi i dettagli forniti sulla miniserie, sappiamo però che Resident Evil – Infinite Darkness avrà come protagonisti Claire Redfiled e Leon Kennedy, già protagonisti del secondo capitolo videoludico, e sarà prodotta da Hiroyuki Kobayashi mente le animazioni in computer grafica saranno realizzate da Quebico, lo stesso studio che realizzò il film in CGI Resident Evil: Vendetta.

Eccovi il primissimo trailer:

Per il momento nessun accenno alla trama né in cui momento della continuity si collocherà Resident Evil – Infinite Darkness.

Ricordiamo che il celebre franchise videoludico ha ispirato oltre che una discutibile serie cinematografica anche una trilogia di film animati composta da Resident Evil: Degeneration (2008), Resident Evil: Damnation (2012) e Resident Evil: Vendetta (2017).

Resident Evil, la serie TV live action

Qualche settimana Netflix aveva anche confermato di essere al lavoro su una serie TV live action ispirata al franchise. La serie intitolata semplicemente Resident Evil avrà come showrunner Andrew Dabb (Supernatural) mentre i produttori esecutivi saranno Martin Moszkowicz, Robert Kulzer e Oliver Berben di Constantin Film con Mary Leah Sutton.

Sono previsti in totale 8 episodi da 60 minuti e a dirigere i primi due è stato chiamato un esperto di zombie ovvero il regista Bronwen Hughes che ha lavorato a The Walking Dead.

Sull’account ufficiale di Netflix, NX, è stata anche diffusa l’immagine del copione del primo episodio che ne ha rivelato anche il titolo “Benvenuti a New Raccoon City”.

Sono stati anche diffusi i primi interessanti dettagli della serie che non mancheranno di scontentare sin da subito i fan più accaniti della serie che magari speravano in un adattamento più fedele magari del primo seminale capitolo videoludico.

La serie si snoderà infatti su due linee temporali. La prima avrà come protagoniste le sorelle Jade e Billie Wesker, mentre la seconda sarà ambientata dieci anni nel futuro. Questa seconda linea temporale sarà a dir poco apocalittica: sulla Terra infatti sono sopravvissuti meno di quindici milioni di persone mentre la popolazione di di mostri, ovvero esseri umani e animali contagiati dal virus T, è superiore ai 6 miliardi!

In questa seconda linea temporale Jade è ormai trentenne e lotta per sopravvivere in questo Nuovo Mondo, mentre i segreti del suo passato, su sua sorella e suo padre e sé stessa, continuano a tormentarla.

Attualmente la serie non ha una data di uscita.