Nevarro Nummies, arrivano i macarons di Baby Yoda

Tenendo in considerazione che, ormai, il personaggio de Il Bambino, affettuosamente rinominato Baby Yoda dal pubblico, è stato analizzato in tutta la sua potenzialità, l’ultimo episodio di The Mandalorian ha mostrato alcune delle scene migliori viste finora, non stupisce, quindi che in suo onore siano stati creati i Nevarro Nummies.

Baby Yoda, che sembra sempre avere fame, nell’episodio più recente, ruba uno spuntino da un altro bambino. Durante la puntata dello scorso Venerdì, il Mandaloriano lascia il Bambino nella scuola di Nevarro, mentre va a compiere una missione. Quando, però, il piccolo vede un altro bambino mangiare la versione di Star Wars dei Macarons, non riesce a controllarsi e, vedendosi negare il biscotto, lo ruba utilizzando le sue abilità nella Forza. Lucasfilm e Disney non si sono lasciati sfuggire questa ghiotta, in tutti i sensi, occasione e, quindi, adesso i fan potranno acquistare i biscotti visti nell’ultimo episodio di The Mandalorian: i “Nevarro Nummies Macarons” .

Williams Sonoma, nota società americana di vendita al dettaglio di articoli da cucina e arredamento per la casa, ha presentato i “Nevarro Nummies Macarons”. I dolcetti, disponibili in un pacco da dodici, hanno un costo di 50 Dollari. La descrizione ufficiale dei dolci è la seguente:

Ispirati da un dolce momento in cui un giovane studente del Nevarro litigava per non condividere le sue delizie con il Bambino, gli artigiani del XXI secolo in California hanno creato questi eterei Macarons alla mandorla in stile francese catturando l’essenza di questa scena con i Nevarro Nummies. Per un autentico sapore galattico, ogni squisita delizia è abilmente pipettata a mano con un ricco, cremoso ripieno di vaniglia

Questi biscotti, visti su The Mandalorian, rappresentano l’ultima trovata di un mercato inusuale per il franchise di Star Wars, unendosi alle chiavi collezionabili dei Disney Store, Funko POP! Specifici per (quasi) ogni episodio, e un brutto maglione di Natale. Non resta che aspettare la prossima puntata di The Mandalorian, in onda tutti i Venerdì su Disney +, e stare a vedere quale altro strano gadget creerà Disney.