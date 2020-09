Nick Fury – Disney+ sviluppa la serie con Samuel L. Jackson

Nella tarda serata di ieri, Variety ha riportato la notizia che Disney+ avrebbe messo in cantiere una serie TV dedicata a Nick Fury che avrebbe ritornare Samuel L. Jackson nei panni del personaggio che ha già interpretato in svariate pellicole del Marvel Cinematic Universe.

Per il momento non si conoscono i dettagli della trama o i dettagli della serie in sviluppo che dovrebbe avere come produttore esecutivo e showrunner Kyle Bradstreet (Borgia, Berlin Station, Copper) e già showrunner di Mr. Robot, con cui ha vinto un Emmy.

La prima apparizione di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury come capo dello S.H.I.E.L.D. risale a Iron Man 2008 a cui fanno seguito una serie di cammei nei film Marvel successivi per la precisione in Iron Man 2 (2010), Captain America – Il primo Vendicatore (2011), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018), Captain Marvel (2019), Avengers: Endgame (2019).

L’ultimo è quello in Spider-Man: Far from Home (2019) in cui lo avevamo visto nello spazio prigioniero di una nave Skrull.

Nick Fury, il personaggio

Creato da Stan Lee e Jack Kirby, Nick Fury fa il suo esordio nel 1963 nella serie a fumetti Sgt. Fury and his Howling Commandos. Il personaggio è un agente segreto ed eroe dell’esercito statunitense; le sue abilità lo portano a diventare il leader di un commando reduce della seconda guerra mondiale prima e un agente della CIA poi, fino alla sua entrata nello S.H.I.E.L.D., di cui sarà un agente di punta e poi, come sappiamo, direttore.

Ricordiamo che oltre le varie apparizioni animate, Nick Fury venne anche interpretato nel 1998 dal mitico David Hasselhoff (Supercar, Baywatch) nel film TV prodotto da 20th Century Fox intitolato Nick Fury (Nick Fury: Agent of S.H.I.E.L.D. in originale) diretto da Rod Hardy e scritto da David S. Goyer.