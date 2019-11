Nicolas Cage interpreterà se stesso in un film su… Nicolas Cage

Sembra quasi di essere nel film Inception di Christopher Nolan, ma la notizia che vede Nicolas Cage alle prese con un film su Nicolas Cage dove interpreterà Nicolas Cage è stata confermata anche dal New York Post (potete leggere la notizia completa a questo link).

In un periodo non proprio brillante della sua carriera, Nicolas Cage sembrerebbe in trattative per questo meta film sulla sua vita e carriera. Ispirandosi al capolavoro letterario di Milan Kundera, il titolo del film sembra che sia The Unbearable Weight of Massive Talent e i due autori della sceneggiatura sono Tom Gormican e Kevin Etten.

La storia racconta di Nicolas Cage alla disperata ricerca di un ruolo nel nuovo dilm di Quentin Tarantino, nel mentre vive un periodo molto difficile a causa del suo rapporto con la figlia adolescente. Spesso Cage si confronta con il se stesso degli anni ’90 che lo rimprovera di aver partecipato a troppi film trash e questo ha leso la sua immagine di star hollywoodiana. Travolto dai debiti, l’attore accetta di fare una comparata, ben retribuita, alla festa di compleanno di un noto miliardario messicano. Ad un certo punto, la CIA lo contatta dicendogli che il miliardario messicano è un boss di un cartello della droga, e Cage verrà ingaggiato come infiltrato speciale per carpire informazioni dal boss.

Tom Gormican che ha inviato la sceneggiatura a Nicolas Cage, ha dichiarato che questa è come una lettera d’amore per l’attore e non c’è assolutamente alcuna volontà di prenderlo in giro come artista e come persona. Inoltre, stando a quanto riportato dal New York Post, la sceneggiatura sarebbe stata acquistata dalla Lionsgate che avrebbe surclassato HBO Max e Paramount.