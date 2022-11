Ennesima cancellazione nel palinsesto televisivo della CW. L’emittente americana ha deciso di non rinnovare Stargirl, serie TV creata da Geoff Johns e basata sui personaggi della DC, dopo sole tre stagioni. Le voci di una sua cancellazione si erano fatte sempre più insistenti negli ultimi mesi a seguito dell’acquisizione di CW da parte di Nexstar: il Gruppo possiede il 75% delle azioni, mentre Paramount e Warner Bros. Discovery posseggono il 12,5% ciascuna.

La serie su Stargirl è stata cancellata dalla CW

A commentare il mancato rinnovo ci ha pensato proprio Johns, spiegando come le possibilità di una cancellazione erano ormai nell’aria e che proprio per questo motivo la terza stagione è stata scritta per chiudere l’arco narrativo iniziato anni fa. Johns ha inoltre voluto ringraziare il cast e l’intero team per aver portato in vita i suoi personaggi. Stargirl era uno dei pochissimi show a tema DC rimasti attivi sulla CW assieme a Superman & Lois e Gotham Knights. Il finale della terza stagione andrà in onda il 7 dicembre (in Italia le puntate sono state trasmesse su Rai 4).

Stargirl è ambienta su Terra-2, l’universo alternativo DC Comics su cui si muovono versioni inedite dei celebri supereroi tra cui Superman, Batman, Flash. Non ha nulla a che vedere con l’Arrowverse e tutti i componenti della Justice Society of America sono morti durante lo scontro con la Injustice Society e il mondo ha dovuto abituarsi alla vulnerabilità dei supereroi. In questo contesto, la studentessa Courtney Whitmore scopre che il suo patrigno Pat Dugan è stato la spalla del mitico Starman e dopo aver recuperato il potente Scettro Cosmico, assume poteri e identità di Stargirl prefiggendosi di combattere i supercriminali e rifondare la Justice Society of America. Sarà proprio insieme al neonato team di giovani super-eroi che nella seconda stagione Stargirl dovrà affrontare una delle più spietate minacce che la mitologia dei fumetti DC abbia mai conosciuto: l’entità malvagia e megalomaniaca Eclipso.