NisiOisiN e Posuka Demizu disegnano il sequel di Magical B.T.

Magical B.T. (Mashounen B.T.) è una delle prime opere giovanili di Hirohiko Araki, conosciuto soprattutto per la sua longeva serie Le bizzarre avventure di JoJo, pubblicata in Giappone su Weekly Shōnen Jump a partire dal 1987, e in Italia edita dalla Star Comics.

Pubblicato su Shonen Jump nel 1983, ora Magical B.T, edito sempre dalla stessa casa editrice italiana, godrà di un sequel del quale si occuperanno NisiOisiN, lo scrittore di Bakemonogatari, pubblicato nel nostro Paese sempre dalla Star Comics, e la disegnatrice Posuka Demizu nota per il suo capolavoro The Promised Neverland, edito dalla J-POP.

Il sequel uscirà in Giappone il 19 ottobre 2021 sulle pagine del numero 11 di Ultra Jump e conterà 51 pagine.

A proposito di Magical B.T.

Volume unico del 1982, Magical B.T. è composto da cinque storie one-shot, e ripercorre le avventure che Koichi un timido studente, ha vissuto con un misterioso compagno di scuola di cui rivela solo le iniziali: “B.T.”.

Star Comics descrive così la trama del manga che potete acquistare su Amazon:

Nei cinque episodi che compongono la miniserie di Magical B.T., raccolti qui in un singolo volume, il timoroso studente Koichi ripercorre tutte le avventure vissute accanto a un singolare e misterioso compagno di scuola di cui rivela solo le iniziali: “B.T.”. Allevato dall’anziana nonna, dotato di un’astuzia fuori dal comune e appassionato di giochi di prestigio, B.T. sa affrontare qualsiasi situazione e avversario, riuscendo a tirarsi fuori da ogni guaio ricorrendo proprio alla sua abilità nell’arte della prestidigitazione!

Il manga è stato raccolto dalla casa editrice in un cofanetto deluxe, Il bizzarro universo di Hirohiko Araki, pensato per raccogliere e presentare sia al nuovo pubblico sia agli amanti delle opere di Araki una selezione di fumetti fondamentali per esplorare la crescita artistica del disegnatore impreziositi da una stampa ed una edizione di pregio. Oltre a Magical B.T., il cofanetto contiene GorgeOus Irene, Baoh e Under Execution Under Jailbreak, tutti volumi acquistabili anche singolarmente.