No Time to Die posticipato ancora una volta

No Time to Die, il prossimo film di James Bond, è stato rimandato per l’ennesima volta, l’ultima si spera. L’anteprima del film è ora ora programmata per il prossimo 8 ottobre 2021.

La notizia arriva circa due settimane dopo una fuga di notizie sul rinvio riportata sul sito olandese BN DeStem, in cui l’esercente olandese Carlo Lambregts aveva rivelato di aver sentito dire che No Time to Die sarebbe stato rinviato a novembre; a quanto pare le voci erano (quasi) corrette.

Questo è solo l’ultimo episodio di un’odissea di posticipi durata a lungo. L’anteprima di No Time to Die era originariamente prevista per le sale cinematografiche il 3 aprile 2020. Tuttavia, a causa dell’aggravarsi della pandemia di COVID-19 il film è stato spostato inizialmente al 12 novembre 2020 (con tanto di data nel trailer ufficiale) e poi al 2 aprile 2021.

Data la situazione decisamente poco favorevole per l’economia cinematografica classica, ci si aspettavano delle perdite di diversi milioni di dollari derivate dai continui ritardi. Per questo lo studio di produzione Metro Goldwyn Mayer era in trattative per vendere il film a una piattaforma streaming come Netflix o Apple TV+. Tuttavia i negoziati sono stati definitivamente interrotti da EON Productions, partner di Metro Goldwyn Mayer.

In No Time To Die, l’agente James Bond (interpretato ancora una volta da Daniel Craig) ha lasciato il servizio e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica. La sua pace si rivelerà però di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta chiedendogli aiuto. La missione di salvare uno scienziato rapito si rivela molto più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso criminale armato di nuove pericolose tecnologie.

Diretto da Cary Fukunaga, che ha partecipato anche alla stesura della sceneggiatura assieme a Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis e Robert Wade.