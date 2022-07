Intervistato da SR durante il San Diego ComiCon 2022, il giovane Noah Centineo si è espresso in maniera decisamente positiva sulla possibilità di uno spin-off su Atom Smasher ovvero il personaggio che interpreterà in Black Adam al fianco, o per meglio di contro, Dwayne “The Rock” Johnson.

Immagine dal character poster di Black Adam

Noah Centineo non esclude uno spin-off su Atom Smasher

Centineo ha dichiarato:

Se lo volete, io ci sono. Ci siamo tutti. Sai perché? Non si tratta solo del fatto che sia una storia divertente e di personaggi bellissimi ma anche perché ci siamo divertiti tantissimo a girare questo film. Non potrei essere più felice e fortunato. Di solito è sempre un piacere girare un film, imparando tante cose. Ma questa volta ho trovato una famiglia. Sono stato davvero fortunato.

Queste dichiarazioni trovarono riscontro con quelle simili del collega Aldis Hodge, che interpreta Hawkman, e con le parole del produttore Hiram Garcia:

Nella nostra mente fa tutto parte di un universo condiviso. Tutti questi ragazzi esistono insieme. Ci concentriamo solo sul raccontare questa storia, sul raccontare Black Adam e la Justice Society of America. Ma il modo in cui la vediamo e le nostre ambizioni per l’universo è tutto condiviso. E penso si inizino a sentire le increspature di questi ragazzi nell’universo.

Noah Centineo sarà Albert Rothstein ovvero il giovane eroe Atom Smasher. Capace di controllare la sua struttura molecolare aumentando dimensioni, forza e resistenza. Questa versione del personaggio dovrebbe rifarsi a quella creata da David S. Goyer e James Dale Robinson apparsa per la prima volta in JSA Secret Files #1 del 1999.

A proposito di Black Adam

Vi riproponiamo il trailer di Black Adam mostrato al San Diego ComiCon 2022:

Questa è la trama:

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Black Adam è diretto da Jaume Collett-Serra, anche regista di Jungle Cruise, che ha visto proprio la partecipazione di Dwayne “The Rock” Johnson. Il cast include anche Aldis Hodge (Underground, The Invisible Man) nei panni di Hawkman, Noah Centineo (To All the Boys I Love Before, Charlie’s Angels) in quelli di Atom Smasher, Quintessa Swindell (Trinkets , Euphoria) come Cyclone, Sarah Shahi (The L Word, Sex/Life) nel ruolo di Adrianna Tomaz, e Pierce Brosnan (Mamma Mia!) in quello di Doctor Fate. Completano il team di interpreti Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui, i cui ruoli sono ancora sconosciuti a pochi mesi dall’uscita nelle sale di Black Adam, fissata per il 20 ottobre 2022. Se vi interessa il personaggio di Black Adam, su Amazon potete acquistare il fumetto Ascesa e caduta di un impero.