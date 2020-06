Noise Press: in arrivo l’Artbook dedicato a Massimiliano Veltri

Dopo il successo degli artbook dedicati a Valentina Pinti e a Bjorn Giordano, è in arrivo a Luglio per Noise Press un nuovo volume dedicato a Massimiliano Veltri, autore cosentino che ha lavorato per Marvel ( con Wolverine e gli X-men), Zenescope (con Grimm Tales of Terror), Newton Compton (con Marathon), Titan Comics (con Assassin’s Creed – Reflections e Assasin’s Creed – Uprising) e docente di fumetto presso il Museo del Fumetto di Cosenza.

Il bianco e nero è sempre stato il pezzo forte di Massimiliano Veltri e la sua incredibile maestria nel creare mondi nuovi, usando il contrasto proprio tra questi due colori, rende ogni sua illustrazione come se fosse un viaggio attraverso mondi fantastici e variegati.

Veltri è un artista che non si accontenta mai, che cerca sempre di sperimentare e che cerca sempre nuove forme per rappresentare la propria arte, passando dall’horror alle ambientazioni storiche, da paesaggi fantascientifici a quelli urbani.

Il volume di Noise Press Noiseart 03 – Massimiliano Veltri uscirà a Luglio al prezzo di 10€ in formato brossurato.

La casa editrice Noise Press nasce nel 2015, con la serie di debutto chiamata The Steams, una delle poche serie steampunk italiane. La caratteristica principale delle pubblicazioni Noise Press è il carattere filo-americano, tendenzialmente di genere action, anche se negli ultimi anni sta consolidando alcune collane parallele che trattano anche altri tipi di fumetti: dagli artbook monografici fino alle strisce umoristiche.