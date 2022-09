Star Comics e Lucca Comics and Games 2022 hanno annunciato che a questa nuova edizione di uno dei più grandi festival del fumetto del mondo, parteciperà un importante ospite internazionale che impreziosirà con la sua presenza il programma culturale del festival. Di chi si tratta? Del maestro Norihiro Yagi, famoso per le sue opere Claymore e Ariadne In The Blue Sky. Vediamo tutti i dettagli!

Il maestro Norihiro Yagi (Claymore) ospite Star Comics a Lucca Comics and Games 2022

Il maestro Norihiro Yagi sarà a Lucca dal 29 ottobre al 1° novembre e parteciperà a diversi firmacopie allo stand Star Comics. Ma chi è Norihiro Yagi?

È un fumettista giapponese, nato a Okinawa nel 1969. Nel 1990 ha vinto la trentaduesima edizione degli Akatsuka Award con Undeadman, e ha esordito nello stesso anno sulla rivista Monthly Shonen Jump dell’editore Shueisha. Nel 1993 ha iniziato la sua prima serializzazione, Angel Densetsu, pubblicata sulla stessa rivista. Ma il vero successo dell’autore arriva grazie a Claymore, l’epica opera dark fantasy che serializzata sul mensile Jump Square della Shūeisha. Il manga è edito anche in Italia grazie a Star Comics ed è arrivato alla conclusione nel 2014 con il 27° volume. La storia è stata anche adattata in un anime, composto da ben 26 episodi, andato in onda nel 2007, e disponibile su Amazon Prime Video grazie a Yamato Animation.

Nel 2017 si rimette in gioco, e per l’editore Shogakukan realizza Ariadne In The Blue Sky, serializzata prima sulla rivista Weekly Shonen Sunday e da settembre 2022 sull’app manga Sunday Web Every. L’opera è tuttora in corso e viene sempre pubblicato in Italia dalla Star Comics.

Per quanto riguarda il programma completo per Lucca Comics & Games 2022 della Star Comics sarà svelato nel corso delle prossime settimane.