Novità sull’anime di Bleach e il poster della mostra

I portali ufficiali online di Bleach, il manga di Tite Kubo, hanno diffuso due nuovi poster dedicati alla mostra artistica intitolata BLEACH EX e possiamo guardarli di seguito con il protagonista Ichigo Kurosaki:

La mostra artistica dedicata ai 20 anni del fenomeno del maestro Kubo accadrà dal 18 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022 presso il Hikarie Hall al 9° piano del Shibuya Hikarie (Tokyo).

Le novità sull’anime di Bleach

Inoltre, ricordiamo, la serie anime di Bleach tornerà in futuro, sebbene al momento non sappiamo quando, ma informazioni che è stato creato il dominio del sito web dedicato (eccolo qui). E’ lecito, quindi, pensare che il processo sia in corso e aggiornamenti arriveranno a breve, magari proprio in occasione dell’evento artistico.

La serie anime, ferma dal 2021, si pone l’obiettivo di adattare l’ultimo arco narrativo del manga, La Guerra dei Mille Anni. Gli eventi dell’adattamento hanno luogo indicativamente fra il 55° e il 74°, ed ultimo, volume del manga originale.

Precisiamo, ancora, che Tite Kubo-sensei è attualmente impegnato alla realizzazione di Burn The Witch, il nuovo manga la cui prima serie di 4 capitoli è stata diffusa su Weekly Shonen Jump lo scorso anno e la seconda arriverà a data da destinarsi. Il 26 agosto 2021 la prima parte della storia sarà pubblicato in Italia da Planet Manga.

Bleach: il manga e l’anime

Tite Kubo è un artista di fumetti manga che ha ottenuto il successo, attraverso le tavole di Weekly Shonen Jump, con Bleach, serializzato dal 2000 al 2016 con un totale di 686 capitoli e 74 volumetti. In Italia l’opera è interamente edita da Planet Manga (acquistate su Amazon l’ultimo volume del manga).

Il manga ha ispirato una serie anime prodotta da Studio Pierrot ed interrotta dal 2012 con l’episodio. Tuttavia, il ritorno dell’anime è stato annunciato e a data ancora da definirsi arriverà la trasposizione dell’ultimo arco narrativo, La Guerra dei Mille Anni (nel nostro più recente articolo i dettagli).

In Italia, la prima stagione dell’anime è attualmente disponibile con le prime cinque stagioni attraverso la piattaforma streaming di Amazon Prime Video.

Inoltre, il manga ha ispirato una serie animata trasmessa su TV Tokyo, romanzi, videogiochi, speciali animati, lungometraggi, merchandising e anche un film in live action uscito il 20 agosto 2018 nelle sale giapponesi.

Dal 14 settembre 2018 Netflix ha reso disponibile la visione, anche in Italia, del live action.