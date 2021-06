Bleach e Loki: Tite Kubo realizza un’illustrazione speciale

Tite Kubo, celebre e storico artista di Bleach, ha realizzato un’illustrazione speciale in occasione della collaborazione con Marvel Studios, precisamente con la serie tv Disney+ di Loki, come parte del 20° anniversario di Bleach (iniziate la lettura su Amazon grazie a Planet Manga).

Precisamente l’autore, attualmente al lavoro su Burn The Witch, ha realizzato una visual tutta dedicata ad uno dei villain principali di Bleach, Sosuke Aizen, in relazione al protagonista della serie tv, antagonista dell’universo fumettistico statunitense, Loki.

Possiamo guardare di seguito la “Villain Visual” realizzata dall’autore giapponese e diffusa dai portali social ufficiali della divisione giapponese di Marvel:

Universi e design differenti, ma di certo sono fortemente accomunati dal potere dell’inganno.

Loki – la serie tv Disney+

La serie tv Loki (il personaggio è interpretato come sempre da Tom Hiddleston) è attualmente in corso di trasmissione attraverso i portali digitali di Disney+ ed è parte della Fase Quattro del MCU. La serie ha esordito il 9 giugno 2021 a seguito di WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier.

Loki si comporrà di un totale di 6 episodi.

Di seguito proponiamo una breve sinossi della serie tv:

“In Loki dei Marvel Studios, l’imprevedibile cattivo Loki riprende il suo ruolo di Dio dell’inganno in una nuova serie ambientata dopo gli eventi di ‘Avengers: Endgame’“

Bleach – il manga e l’anime

Tite Kubo è un artista di fumetti manga che ha ottenuto il successo, attraverso le tavole di Weekly Shonen Jump, con Bleach, serializzato dal 2000 al 2016 con un totale di 686 capitoli e 74 volumetti. In Italia l’opera è interamente edita da Planet Manga (acquistate su Amazon l’ultimo volume del manga).

Il manga ha ispirato una serie anime prodotta da Studio Pierrot ed interrotta dal 2012 con l’episodio. Tuttavia, il ritorno dell’anime è stato annunciato e a data ancora da definirsi arriverà la trasposizione dell’ultimo arco narrativo, La Guerra dei Mille Anni (nel nostro più recente articolo i dettagli).

In Italia, la prima stagione dell’anime è attualmente disponibile con le prime tre stagioni attraverso la piattaforma streaming di Amazon Prime Video.

Inoltre, il manga ha ispirato una serie animata trasmessa su TV Tokyo, romanzi, videogiochi, speciali animati, lungometraggi, merchandising e anche un film in live action uscito il 20 agosto 2018 nelle sale giapponesi.

Dal 14 settembre 2018 Netflix ha reso disponibile la visione, anche in Italia, del live action.