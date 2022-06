Dopo il grande successo di Spider-Man: Into the Spider-Verse, film animato che ha segnato il debutto sul grande schermo di Miles Morales, c’è grande attesa attorno al sequel Spider-Man: Across the Spider-Verse, diviso in due parti. Grazie a un post sull’account Twitter ufficiale è possibile dare una nuova occhiata al film e al villain che darà filo da torcere all’uomo ragno.

Nuova occhiata a Spider-Man: Across the Spider-Verse

Si tratta di Spot (presente nei fumetti italiani con il nome di Macchia), scienziato che viene assoldato da Kingpin per commettere diversi crimini, tra cui quello di replicare i poteri di Cloak. La missione non fu un successo e si ritrovò a essere cosparso di macchie per tutto il corpo. Non semplici macchie, bensì dei veri e propri portali oscuri che gli consentono di di trasportarsi ovunque voglia e far sparire chiunque e qualsiasi cosa a piacimento.

A doppiarlo ci penserà il noto attore Jason Schwartzman. La prima parte di Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà nelle sale di tutto il mondo il 2 luglio 2023. Confermato il ritorno nel cast vocale di Oscar Isaac (Spider-man 2099), Shameik Moore (Miles Morales) e Hailee Steinfeld (Ghost-Spider).

Meet The Spot, Miles Morales's most formidable foe yet. Voiced by Jason Schwartzman, see him in action in Spider-Man: Across the #SpiderVerse, exclusively in movie theaters June 2, 2023. pic.twitter.com/1aAmMjMcpX — Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) June 13, 2022

Quello di Oscar Isaac sarà, a detta dell’attore, il Ragno più serio dell’intero film, discostandosi dalla controparte cartacea di Spider-Man 2099, che invece è dotato di sarcasmo e punte di ironia ben marcati. La seconda parte di Across the Spider-Verse uscirà invece nelle sale il 29 marzo 2024.

Staremo a vedere quali altre versioni alternative di Spider-Man compariranno: persino Tom Holland e Zendaya, interpreti della trilogia legata all’MCU, hanno espresso il desiderio di far parte in qualche modo del film animato.

Spider-Man: Into the Spider-Verse è uscito nelle sale il 14 dicembre 2018. Il film d’animazione è stato un enorme successo, ha incassato 375,5 milioni di dollari in tutto il mondo e ha vinto l’Oscar per il miglior film d’animazione alla 91a edizione degli Academy Awards nel febbraio 2019.