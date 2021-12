In una recentissima intervista promozionale per SYFY Wir, Tom Holland e Zendaya hanno confessato di voler prestare la propria voce in uno dei futuri film dello Spider-Verse animato di Sony. Gli attori, infatti, vorrebbero entrare in azione al fianco di Miles Morales e Gwen Stacy nella saga di Across the Spider-Verse.



L’imminente sequel di Spider-Man – Un nuovo universo, che ha ricevuto persino l’Oscar nel 2019 come miglior film d’animazione, riunisce gli Spider-Man da tutto il multiverso Marvel, inclusi Spider-Woman e il misterioso Spider-Man 2099. Il sequel si intitola Spider-Man: Across the Spider-Verse – Part One e arriverà nelle sale italiane il 7 Ottobre 2022.

Tom Holland e Zendaya nello Spider-Verse animato di Sony?

È un’idea che sembra almeno possibile sulla carta visti i modi in cui Across the Spider-Verse giocherà con il multiverso e i viaggi interdimensionali. Il produttore Christopher Miller ha infatti recentemente rivelato che nei film Spider-Verse vorrà esplorare qualsiasi Spider-Man e qualsiasi universo.

Tom Holland e Zendaya, che interpretano rispettivamente Peter Parker/Spider-Man e Michelle “MJ” Jones, hanno confessato di aver amato Spider-Man – Un nuovo universo e pertanto sono interessati a prestare il loro talento vocale al franchise, potenzialmente in un seguito di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Durante l’intervista l’attrice di MJ ha detto:

Adoro i film dello Spider-Verse!

e Tom Holland ha aggiunto:

A dire il vero sto solo aspettando una loro telefonata. Ragazzi, per favore, chiamateci! Metteteci nel vostro film, vogliamo esserci al cento per cento.

La risposta del produttore

È stato anche rivelato che c’erano dei piani per integrare Tom Holland nello Spider-Man: Into the Spider-Verse insieme ai colleghi Tobey Maguire e Andrew Garfield. Tuttavia, Sony Pictures ha respinto l’idea perché pensavano che sarebbe stato “troppo presto”. Ora sembra però che il duo abbia attirato l’attenzione di uno dei produttori, Christopher Miller. Su Twitter, l’uomo ha infatti risposto a un tweet in cui si parlava del desiderio di Holland e Zendaya di partecipare ad un film dello Spider-Verse animato. Il produttore ha semplicemente risposto con una gif esilarante di una scimmia, tenendo un telefono all’orecchio con la didascalia ” Chiamami “.



Siamo ufficialmente a qualche giorno dall’uscita di Spider-Man: No Way Home e mentre tutti gli occhi sono puntati su quel film, il regno animato continua a sorprendere grazie all’uscita del primo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse – Part One.