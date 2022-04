I fan della Marvel dovranno aspettare un po’ più a lungo del previsto per potere vedere il film Spider-Man: Across the Spider-Verse Part One, il sequel di Spider-Man: Into the Spider-Verse della Sony del 2018. Prevista inizialmente per il 7 ottobre 2022, già rimandata a causa dell’emergenza da Coronavirus, la prima parte di Spider-Man: Across the Spider-Verse ora è attesa 2 giugno 2023 come riportato da Deadline. La stessa sorte è toccata a Spider-Man: Across the Spider-Verse Part Two, ora previsto per il 29 marzo 2024.

Quello che sappiamo sul film Spider-Man: Across the Spider-Verse Part One

Spider-Man: Into the Spider-Verse è uscito nelle sale il 14 dicembre 2018. Il film d’animazione è stato un enorme successo, ha incassato 375,5 milioni di dollari in tutto il mondo e ha vinto l’Oscar per il miglior film d’animazione alla 91a edizione degli Academy Awards nel febbraio 2019.

Distribuito da Sony Pictures Releasing, Spider-Man: Across the Spider-Verse Part One è il primo di un sequel in due parti di Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) ed è ambientato in un multiverso condiviso di universi alternativi chiamato “Spider-Verse”. Il film è diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson con una sceneggiatura di Phil Lord, Christopher Miller e David Callaham.

Nel cast vocale fra gli altri Oscar Isaac (Spider-man 2099), Shameik Moore e Hailee Steinfeld (Ghost-Spider). Leggete anche questo nostro articolo per guardare il trailer in italiano del film!

Miles Morale è un ragazzo afro-ispanico di New York che è appena entrato in una scuola relativamente esclusiva, dove però si sente fuori luogo. Qui infatti non conosce nessuno e suo padre, un poliziotto che detesta Spider-Man, non lo aiuta mettendolo in imbarazzo. Miles si rifugia dallo zio, che asseconda invece la sua passione da street artist, ma durante una escursione nei sotterranei di New York Miles viene morso da un ragno radioattivo. Il giorno dopo, sconvolto da sorprendenti poteri che somigliano a quelli di Spider-Man, torna a cercare il ragno e finisce per assistere a uno scontro tra l’eroe e vari villain, durante il quale un esperimento per aprire un varco dimensionale ha effetti imprevisti. Presto Miles scoprirà che non c’è un solo Uomo Ragno!

Vi ricordiamo che lo spin-off live-action di Spider-Man della Sony, Madame Web, ha fissato la data di uscita al 7 luglio 2023, mentre The Equalizer 3 uscirà il 1° settembre 2023.