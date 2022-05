Introdotto per la prima volta nella serie limitata Batman: Sword of Azrael del 1992 creata dal leggendario scrittore-editor di Batman Denny O’Neil e Joe Quesada (diventato in seguito il direttore della Marvel Comics). Jean-Paul Valley, alias Azrael, chiamato a volte Angelo di St. Dumas nonché il sostituto più violento di Batman, è pronto a tornare in una nuova serie limitata di 6 numeri Sword of Azrael.

Tutto quello che sappiamo sulla nuova serie Sword of Azrael

Azrael è più conosciuto per essere stato il sostituto più squilibrato e violento di Batman nell’arco narrativo Knightfall del 1993 dopo che la schiena di Batman fu spezzata da Bane.

Il primo numero della nuova limitata Sword of Azrael debutterà ad agosto. La serie è scritta da Dan Watters e illustrata da Nikola Čižmešija, lo stesso team creativo che ha firmato anche la storia serializzata in tre parti Sword of Azrael: Dark Knight of the Soul su Batman: Urban Legends # 8-10.

Sword of Azrael #1 conterrà una cover di Čižmešija e alcune variant cover create da Josh Middleton, Claire Roe, Quesada e Tomeu Morey. Qui sotto la copertina ufficiale e la variant creata da Nikola Čižmešija:

La DC promette che la serie ridefinirà quello che definisce uno dei “personaggi più iconici e feroci” del mondo di Batman. Eccovi la trama ufficiale:

L’angelo guerriero di St. Dumas ritorna! Jean-Paul Valley non vuole essere mai più Azrael. Tutto ciò che gli ha portato è dolore, violenza e miseria. Si è segregato in un monastero in Europa per trovare la pace. Ma quando una giovane donna che sostiene di avere la stessa programmazione del sistema che ha trasformato Jean-Paul in Azrael arriva al monastero, lui non avrà altra scelta che indossare ancora una volta il suo violento mantello di Azrael per proteggerla dai mortali assassini che desiderano farle del male.

Vi ricordiamo che Azrael appare nella seconda stagione della serie televisiva Gotham come Theo Galavan, interpretato da James Frain e in due videogiochi della serie Batman: Arkham, Arkham City e Arkham Knight: nel primo si limita a riferire a Batman la profezia dell’ordine sulla caduta di Gotham mentre nel secondo viene sottoposto dal Cavaliere Oscuro ad una serie di combattimenti in realtà avanzata per testarne le abilità in vista di una sua possibile candidatura come nuovo Batman.