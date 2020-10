Nuovi dettagli sullo Universal Resort di Pechino

Tom Mehrmann, presidente e direttore generale dello Universal Resort di Pechino, ha rivelato alcuni dettagli riguardo l’esperienza dei visitatori digitali del resort durante il Blooloop V-Expo, la prima conferenza ed esposizione online al mondo per l’industria globale delle attrazioni turistiche.

Lo Universal Resort inizierà le operazioni di prova la prossima primavera prima dell’apertura al pubblico prevista per Maggio 2021, con numerose nuove attrazioni insieme alle migliori giostre e spettacoli creati e progettati per riflettere l’eredità della cultura cinese.

Così si è espresso, in una recente dichiarazione durante il Blooloop V-Expo, Tom Mehrmann, presidente e direttore generale dello Universal Resort:

“La nostra ricetta segreta è che portiamo gli ospiti in viaggi straordinari in luoghi straordinari. Siamo in grado di portare a casa temi, argomenti e proprietà intellettuali davvero meravigliosi in un modo molto coinvolgente, immergendoli in storie incredibili come Harry Potter.”